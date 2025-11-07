ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Κρίση στις ΣΑΕΚ: Παύση Μαθημάτων σε 14 Σχολές Πανελλαδικά – Σοβαρές Επιπτώσεις στη ΣΑΕΚ Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Η ΣΑΕΚ Ρεθύμνου ανακοινώνει σοβαρή δυσλειτουργία στην εκπαιδευτική της δραστηριότητα, ως άμεση συνέπεια της εφαρμογής του νόμου Ν.5237/2025, που αφορά την αναδιάρθρωση των Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι πρόσφατες θεσμικές αλλαγές εφαρμόστηκαν χωρίς την απαραίτητη πρόβλεψη στελέχωσης με διδακτικό προσωπικό, οδηγώντας σε πλήρη παύση μαθημάτων σε επτά τμήματα. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη ΣΑΕΚ Ρεθύμνου· συνολικά 14 ΣΑΕΚ σε όλη τη χώρα αντιμετωπίζουν αντίστοιχα κενά, γεγονός που αναδεικνύει τον πανελλαδικό χαρακτήρα της κρίσης.

Παράλληλα, από την Τρίτη 21/10/2025, ενημερώθηκε ότι όπου στο πρόγραμμα εμφανίζεται κενό, τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιούνται, επιδεινώνοντας την ήδη εύθραυστη κατάσταση.

Η σοβαρή έλλειψη εκπαιδευτών έχει προκαλέσει τριών εβδομάδων αναστολή μαθημάτων, με άμεσο κίνδυνο η διακοπή να επεκταθεί και σε τέταρτη εβδομάδα. Αυτό απειλεί την ολοκλήρωση του εξαμήνου και ανατρέπει τον προγραμματισμό εκατοντάδων καταρτιζόμενων, προκαλώντας σημαντική ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση.

Εάν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, ορισμένα τμήματα ενδέχεται να οδηγηθούν σε αναστολή ή οριστικό κλείσιμο, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την εκπαίδευση και την επαγγελματική προοπτική των σπουδαστών.

Αιτούμαστε την άμεση επαναφορά εκπαιδευτικού προσωπικού, την πλήρη αποκατάσταση της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διασφάλιση ότι το εξάμηνο θα ολοκληρωθεί κανονικά, χωρίς οι καταρτιζόμενοι να θυσιαστούν σε διαδικαστικές αστοχίες. Η άμεση δημοσιοποίηση και ανάδειξη του ζητήματος αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την αποτροπή περαιτέρω υποβάθμισης του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και για τη διαφύλαξη του δικαιώματος των νέων σε ποιοτική εκπαίδευση.

Team Πολ. Κρήτης
