Λασίθι:Χοροεσπερίδα για τα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγίου Νικολάου – Νεάπολης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Αγίου Νικολάου ενημερώνει τα μέλη των Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου & Νεάπολης ότι θα προσφερθεί βραδιά με φαγητό και χορό την Δευτέρα 17/11/25 και ώρα 19:00, στο Κέντρο «Καλύβα» στις Λίμνες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των μελών να έχουν εγγραφεί ή να έχουν ανανεώσει την κάρτα τους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο των ΚΑΠΗ από την Τρίτη 11/11/2025 έως την Παρασκευή 14/11/2025 από τις 08.30 έως 12.30 για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου 28410 – 83106 / ΚΑΠΗ Νεάπολης 2841032245

Προηγούμενο άρθρο
Κρίση στις ΣΑΕΚ: Παύση Μαθημάτων σε 14 Σχολές Πανελλαδικά – Σοβαρές Επιπτώσεις στη ΣΑΕΚ Ρεθύμνου
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Αντιδήμαρχος Μανόλης Χαιρέτης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Με τη συμμετοχή άνω των 5.000 παιδιών και ενηλίκων ολοκληρώθηκε το 2ο φεστιβάλ πρόληψης της Περιφέρειας Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με απόλυτη επιτυχία και τη συμμετοχή άνω των 5.000...

Κρίση στις ΣΑΕΚ: Παύση Μαθημάτων σε 14 Σχολές Πανελλαδικά – Σοβαρές Επιπτώσεις στη ΣΑΕΚ Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ΣΑΕΚ Ρεθύμνου ανακοινώνει σοβαρή δυσλειτουργία στην εκπαιδευτική της...

Ηράκλειο:Σεμινάριο «Η Τέχνη της Επιλογής Προσωπικού. Διεξάγοντας αποτελεσματικές συνεντεύξεις».

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Έναρξη 11/11/2025 Σημαντικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές επιλογής...

