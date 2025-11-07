Λασίθι:Χοροεσπερίδα για τα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγίου Νικολάου – Νεάπολης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Αγίου Νικολάου ενημερώνει τα μέλη των Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου & Νεάπολης ότι θα προσφερθεί βραδιά με φαγητό και χορό την Δευτέρα 17/11/25 και ώρα 19:00, στο Κέντρο «Καλύβα» στις Λίμνες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των μελών να έχουν εγγραφεί ή να έχουν ανανεώσει την κάρτα τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο των ΚΑΠΗ από την Τρίτη 11/11/2025 έως την Παρασκευή 14/11/2025 από τις 08.30 έως 12.30 για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου 28410 – 83106 / ΚΑΠΗ Νεάπολης 2841032245