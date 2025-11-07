Ηράκλειο:Σεμινάριο «Η Τέχνη της Επιλογής Προσωπικού. Διεξάγοντας αποτελεσματικές συνεντεύξεις».

Έναρξη 11/11/2025

Σημαντικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές επιλογής προσωπικού και τον τρόπο διεξαγωγής συνεντεύξεων που οδηγούν στις σωστές προσλήψεις, παρέχει το σεμινάριο «Η Τέχνη της Επιλογής Προσωπικού. Διεξάγοντας αποτελεσματικές συνεντεύξεις» που διοργανώνει το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο για να εξοπλίσει τους καταρτιζόμενους με πρακτικά εργαλεία και γνώσεις που θα μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Επίσης, μέσα από διαδραστικές ενότητες και πραγματικά παραδείγματα, θα εξοικειωθούν με τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην επιλογή και αξιολόγηση υποψηφίων, και θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν ταλέντα και να χτίζουν ισχυρές ομάδες.

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, χωρίς οργανωμένη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, HR Managers, διευθυντές επιχειρήσεων, προϊστάμενους τμημάτων και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Περιγραφή εκπαιδευτικών στόχων:

• Εκμάθηση σωστών τεχνικών προσέλκυσης υποψηφίων

• Σωστή προετοιμασία συνέντευξης

• Μείωση λαθών κατά τη διάρκεια της συνέντευξης

• Προσδιορισμός σκοπού συνέντευξης

• Εκμάθηση αποτελεσματικών ερωτήσεων στην συνέντευξη

• Εκμάθηση διεξαγωγής συνεντεύξεων οι οποίες θα αποκαλύπτουν τον χαρακτήρα, προηγούμενες εμπειρίες και συμπεριφορές του υποψηφίου, βασικές αξίες και τις προσδοκίες του

Ενότητες σεμιναρίου:

• Δημιουργία- Ανάρτηση Αγγελιών

• Προετοιμασία Συνέντευξης (Ερωτηματολόγιο, Φύλλο Αξιολόγησης)

• Συμπεριφοριστικό Μοντέλο Συνέντευξης

• Αξιολόγηση και Επιλογή Υποψηφίων

• Συχνά λάθη πριν – κατά τη διάρκεια – μετά τη συνέντευξη

• Γλώσσα σώματος

Κόστος συμμετοχή: 130 ευρώ.

Διάρκεια σεμιναρίου: 15 διδακτικές ώρες. Τρίτη 18/11, Τετάρτη 19/11 και Παρασκευή 21/11, από 17.00μμ έως 21.15μμ.

Εισηγητής: Σοφία Κορναράκη, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Accouning and Auditing, Certificate σε Coaching και Human Resources Management, καθώς και πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Εργάζεται ως HR Manager στο ξενοδοχείο Candia Maris, μέλος του Metaxa Hospitality Group.

Διαθέτει 12 χρόνια εμπειρίας στον ξενοδοχειακό χώρο, αρχικά σε οικονομικά τμήματα μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τα τελευταία 5 ασχολείται στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ Ικάρου και Αρχιμήδους 1, Νέα Αλικαρνασσός, τηλ. 2810302600 και 2810302606 & info@katartisi.gr από 09.00πμ έως 14.30μμ. Αιτήσεις στο www. Katartisi.gr .