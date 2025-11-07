Συνέδριο ΚΕΔΕ: Κάλεσμα Καλοκαιρινού για δημιουργία μετώπου για βασικά και στοιχειώδη θέματα ποιότητας ζωής των πολιτών

Τοποθέτηση του Δημάρχου Ηρακλείου στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τις τομές των δρόμων, την έλλειψη σχεδίων πόλης, την πολιτική προστασία, τους πόρους και την στελέχωση της Αυτοδιοίκησης

Με αναφορές στην πρωτοποριακή Κανονιστική Πράξη του Δήμου Ηρακλείου για την προστασία των δρόμων και των δένδρων από τις τομές εταιρειών, το πρόγραμμα Smart Cities σε συνάρτηση με τα ελλιπή σχέδια πόλεως που μπλοκάρουν την εκτέλεση βασικών έργων υποδομών και θεσμικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, μιλώντας μετά τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος αναφέρθηκε στις τομές στους δρόμους τονίζοντας ότι: «Είναι ξεκάθαρο πως αν ένας Δήμος έχει ειδοποιήσει μια εταιρεία ότι θα ρίξει άσφαλτο σε έναν δρόμο, η εταιρεία δεν έχει ενδιαφερθεί και ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος, μετά, προφανώς, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να πάει να σκάψει» επεσήμανε τη σπουδαιότητα της σχετικής Κανονιστικής Πράξη του Δήμου Ηρακλείου.

Όπως ανέφερε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο πρώτος Δήμος που δημιούργησε Κανονιστική Πράξη για τις τομές, υπενθύμισε βασικά χαρακτηριστικά της (μη έκδοση αδείας εάν ο δρόμος έχει ασφαλτοστρωθεί τα τελευταία 5 + 1,5 χρόνια, επίτευξη ίδιων συντελεστών ισοϋψίας και τριβής σε παλαιότερους δρόμους, κ.α.), καλώντας τους Δημάρχους να την υιοθετήσουν: «Ελάτε να την υιοθετήσουμε όλοι.

Ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ξέρω ότι ο Δήμος Αλίμου που το επιχείρησε βρήκε τοίχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αλλά εάν δεν κάνουμε μέτωπο για αυτά τα βασικά και τα στοιχειώδη τα οποία έχουν να κάνουν με το αστικό περιβάλλον, με την οδική και τη γενική ασφάλεια, και εν τέλει έχουν να κάνουν και με την ποιότητα ζωής, τότε τί;».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ενημέρωσε τους συνέδρους και για την προσβολή αυτής της απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας από εταιρεία – πάροχο, για την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ να παρασταθεί υπέρ του Δήμου Ηρακλείου και απευθυνόμενος στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κάλεσε την Πολιτεία να συμπαρασταθεί στον Δήμο Ηρακλείου: «Μπαίνουμε πάλι στο κράτος των εξαιρέσεων.

Των εξαιρέσεων όμως για ποιον; Cui bono; Ποιος ωφελείται; Βεβαίως δεν θα αρνηθούμε την ωφέλεια της ευρυζωνικότητας. Αλλά δεν μπορούμε να μπούμε και στο δίλλημα ευρυζωνικότητα ή θάνατος. Αν δεν είσαι ευρυζωνικός δεν αξίζει να ζεις; Προφανώς αξίζει να ζεις και να έρθει και η ευρυζωνικότητα να ενισχύσει την ποιότητα ζωής. Θα καλούσα την Πολιτεία κύριε Υπουργέ να σταθείτε και εσείς υπέρ μας. Να πάρετε θέση υπέρ της Αυτοδιοίκησης σε αυτό το ζήτημα».

Για αυτό τι θέμα, όπως έγινε γνωστό από το Προεδρείο της ΚΕΔΕ, έχει ήδη προστεθεί Διάταξη σε υπό ψήφιση Νομοσχέδιο, σύμφωνα με την οποία στις Κανονιστικές Αποφάσεις που μπορούν να παίρνουν οι Δήμοι, θα υπάρχει και η δυνατότητα ρύθμισης των διελεύσεων των δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα Smart Cities, επισημαίνοντας ότι το Ηράκλειο είναι στους 25 Δήμους που έχει συμβασιοποιήσει και προχωρήσει το έργο, τονίζοντας όμως την αντίφαση σε σχέση με την απουσία σχεδίων πόλης: «Έξυπνες στάσεις, έξυπνα παγκάκια, πολυλειτουργικές στήλες, σε μια πόλη, μεγάλο μέρος της οποίας δεν έχει σχέδιο πόλεως, δεν έχει τη δυνατότητα από την πλευρά του Δήμου να εκτελέσει ως οφείλει, το βασικό έργο υποδομών, ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης, οδοποιίας, με κρίσιμα ζητήματα πολιτικής προστασίας. Είναι αυτή έξυπνη πόλη;

Δεν είναι. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τα χρηματοδοτικά μας εργαλεία, με ευκαιρίες που ενδεχομένως χάθηκαν αλλά υπάρχει ένα ζήτημα εάν χτίζουμε στην άμμο. Και θα πρέπει να χτίσουμε σε στέρεο έδαφος. Ο Δήμος πρέπει να εξυπηρετήσει τις βασικές ζωτικές ανάγκες των δημοτών. Για αυτό υπάρχει».

Καταλήγοντας την τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου, αναφέρθηκε και σε θεσμικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης, λέγοντας: «Θεσμικά ζητήματα δεν συζητήσαμε. Νομίζω ότι θα έπρεπε να συζητηθούν σοβαρά θεσμικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους πόρους μας, με το ζήτημα των λεγόμενων χρηματοδοτήσεων, τα οποία καταλαβαίνω ότι δεν προλαβαίνω καν να θίξω αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι δεν θα συνεχίσω στο επόμενο μας συνέδριο, σε 12 μήνες, από εκεί που σταματάω τώρα, λέγοντας αυτά τα οποία είχα σκοπό να σας πω αλλά ο χρόνος δεν το επιτρέπει.

Έχουμε πολύ σοβαρή συζήτηση να κάνουμε, πολιτική συζήτηση, συζήτηση επί των θεσμικών, συζήτηση για τη διάρθρωση των Δήμων μας σε σχέση με τη στελέχωση μέσα στο πραγματικό περιβάλλον του 21ου αιώνα που έχει διαφορετικές προσδοκίες των ανθρώπων. Το έθιξε η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη προηγουμένως, το έθιξε και ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ Αθανάσιος Παπαϊωάννου για το μισθολόγιο.

Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν σε ότι αφορά τη στελέχωση του Δημοτικού τομέα που είναι μια ειδικότερη όψη του Δημόσιου τομέα. Ελπίζω ότι θα δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε βάθος και με ειλικρίνεια. Νομίζω ότι αυτό μας χρειάζεται, επιτέλους ειλικρίνεια. Γιατί αυτό το “Επιτέλους Αυτοδιοίκηση” μου φαίνεται αρκετά αμήχανο ως μοτίβο ενός συνεδρίου Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα».