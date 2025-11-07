Μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη για την 159η Επέτειο της Αρκαδικής Εθελοθυσίας

Με συναισθήματα δέους και συγκίνησης αποδίδουμε και φέτος τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ήρωες της Αρκαδικής Εθελοθυσίας.

Η αυτοθυσία των Ηρώων του 1866 θα ανατροφοδοτεί στο διηνεκές όχι μόνο την ιστορική μας μνήμη, αλλά κυρίως τις αντοχές μας, για να αντιμετωπίζουμε τις πολυεπίπεδες και πολύπλοκες σύγχρονες προκλήσεις.

Ζούμε εποχές δύσκολες και απαιτητικές. Χρειαζόμαστε παραδείγματα με ηχηρά μηνύματα υποστήριξης του αξιακού μας πλούτου, απέναντι στην ηθική έκπτωση που απειλεί τις σύγχρονες κοινωνίες.

Θεμελιώδη ιδανικά όπως η ειρήνη, η ελευθερία, η αυτοδιάθεση, η δημοκρατία και η κοινωνική συνοχή αποτελούν το διαχρονικό μήνυμα του φωτός που εκπέμφθηκε την 8η Νοεμβρίου 1866 από την ιστορική Μονή του Αρκαδίου σε όλη την οικουμένη.

Υποκλινόμαστε, λοιπόν, με ευλάβεια και συναισθανόμαστε το μεγαλείο της στερεάς βάσης που έχτισαν με τις πράξεις τους, μορφές όπως ο Ηγούμενος Γαβριήλ Μαρινάκης, ο Κωστής Γιαμπουδάκης, η Χαρίκλεια Δασκαλάκη, όλοι και όλες που θυσίασαν την ζωή τους για να μας κληροδοτήσουν το χρέος μας για ενότητα και σταθερή προσήλωση στα δικαία του έθνους και της πατρίδας μας.

Με τόλμη και αρετή γράφτηκε η ιστορία μας.

Δική μας η ευθύνη να σταθούμε αντάξιοι της, επιδιώκοντας με αποφασιστικότητα να πορευτούμε προς το μέλλον, υπερβαίνοντας όλα εκείνα που πληγώνουν την κοινωνία μας και την καθηλώνουν σε μια πραγματικότητα που μας τραυματίζει και μας απομακρύνει από το υπερήφανο παρελθόν μας.

Χρόνια Πολλά.