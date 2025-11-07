ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

ΟΑΚ:Προγραμματισμένη διακοπή αρδευτικού νερού στο τμήμα Ξηρό Χωριό – Άγιος Μάρκος Ρεθύμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εργασίες στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του νέου Αμαριώτικου δρόμου

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ενημερώνει τους καταναλωτές ότι, λόγω προγραμματισμένων εργασιών που εκτελούνται από τον εργολάβο της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του νέου Αμαριώτικου δρόμου, θα πραγματοποιηθεί διακοπή στην υδροδότηση αρδευτικού νερού στην περιοχή Ξηρό Χωριό – Άγιος Μάρκος, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Η διακοπή θα ισχύσει από το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου 2025 έως και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και αφορά τις υδροληψίες Ζ1 έως και Ζ9, οι οποίες τροφοδοτούνται από το δίκτυο της περιοχής.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η υδροδότηση θα επανέλθει νωρίτερα. Για κάθε σχετική πληροφορία, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) στο τηλέφωνο 28310 27501.
Από το Γραφείο Τύπου
Του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Team Πολ. Κρήτης
