Το Hilton Chania Old Town Resort & SPA ανοίγει τις πόρτες του στην Κρήτη την άνοιξη του 2026

Το νέο ξενοδοχείο θα προσφέρει στους επισκέπτες 85 δωμάτια και σουίτες με θέα στη θάλασσα και ιδιωτικές πισίνες, μοναδικές πολιτιστικές και γαστρονομικές εμπειρίες, καθώς και σύγχρονες συνεδριακές εγκαταστάσεις

Ο Όμιλος Τσιλεδάκη ανακοινώνει σήμερα την προσθήκη του Hilton Chania Old Town Resort & SPA στο διαρκώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιό του. Το εντυπωσιακό νέο ξενοδοχείο, που θα βρίσκεται στην είσοδο της ιστορικής Παλιάς Πόλης των Χανίων, αναμένεται να ανοίξει τον Μάιο του 2026, σε συνεργασία με τη Hilton και με διαχείριση από την Hotelleading.

Κάθε ένα από τα 85 κομψά σχεδιασμένα δωμάτια και σουίτες του ξενοδοχείου θα διαθέτει ιδιωτική πισίνα. Με πανοραμική θέα στη θάλασσα από κάθε όροφο και πισίνα υπερχείλισης στην ταράτσα που «βλέπει» προς τις ακτές της Κρήτης, το ξενοδοχείο θα προσφέρει επιλογές διαμονής όλο τον χρόνο σε έναν κορυφαίο παγκόσμιο προορισμό για απαιτητικούς ταξιδιώτες.

Ένας σύγχρονος φόρος τιμής στην αιώνια ψυχή των Χανίων

Τα Χανιά, κάποτε η καρδιά της αρχαίας Κυδωνίας, στέκονται σήμερα ως φάρος ιστορίας και πολιτισμού. Το Hilton Chania θα συνδέσει τους επισκέπτες με την πλούσια κληρονομιά του νησιού – τα ενετικά τείχη, τα μινωικά ερείπια, τα οθωμανικά λουτρά και το γραφικό λιμάνι – χαράσσοντας παράλληλα μια τολμηρή πορεία προς ένα κοσμοπολίτικο μέλλον.

Ένας καταλύτης για την πόλη

Το Hilton Chania, που θα λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο, θα ενισχύσει τα Χανιά ως προορισμό:

• τονώνοντας την τοπική απασχόληση,

• στηρίζοντας πολιτιστικές και γαστρονομικές πρωτοβουλίες,

• προσελκύοντας διεθνείς επιχειρήσεις και εκδηλώσεις στη δυτική πρωτεύουσα της Κρήτης, και

• συνδυάζοντας αρμονικά αναψυχή και επαγγελματικά ταξίδια σε έναν προορισμό.

Μοναδικές εμπειρίες – όλα κάτω από μία στέγη

Το Hilton Chania θα διαθέτει ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους, κομψές λεπτομέρειες, ιδιωτικά μπαλκόνια και παροχές ευεξίας, όπως σάουνες σε επιλεγμένες σουίτες. Ο έκτος όροφος θα διαθέτει αποκλειστικά υψηλού επιπέδου δωμάτια,

συμπεριλαμβανομένης της Προεδρικής και Βασιλικής Σουίτας, όλα με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα. Η Βασιλική Σουίτα των 600 τ.μ. θα είναι από τις μεγαλύτερες στην Κρήτη, φιλοξενώντας έως 10 άτομα σε ένα ιδιωτικό περιβάλλον ιδανικό για VIP, διασημότητες, νεόνυμφους και επισκέπτες υψηλών απαιτήσεων.

Επιπλέον, το ξενοδοχείο θα προσφέρει:

• Κέντρο Spa και ευεξίας 600 τ.μ., με χαμάμ, σάουνες, ατμόλουτρα και εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα

• Σύγχρονο γυμναστήριο με προσωπικούς γυμναστές

• Συνεδριακό κέντρο με αίθουσες breakout, χωρητικότητας έως 250 ατόμων, ιδανικό για υψηλού προφίλ συναντήσεις, retreats και διεθνείς εκδηλώσεις

• Μπουτίκ και επώνυμα καταστήματα

• Concierge με διαπιστευτήρια Clefs d’Or

• VIP είσοδο, υπηρεσίες valet πάρκινγκ, πρόσβαση σε οικολογικά ποδήλατα και υπηρεσίες φύλαξης παιδιών

Μια γιορτή μεσογειακής γεύσης και ψυχής

Το Hilton Chania θα συνδυάζει τη γαστρονομική κληρονομιά της Κρήτης με κοσμοπολίτικη φινέτσα, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες κατά την διαμονή τους, σε:

• διώροφο Gastro Bar και χώρο Fine Dining για ολοήμερες γαστρονομικές εμπειρίες,

• πολυτελή Patisserie Boutique, με γκουρμέ δημιουργίες και χειροποίητες λιχουδιές,

• Cigar και Spirits Lounge, με ειδικά επιλεγμένους υγραντήρες και μπαρ με θέα στη θάλασσα,

• Rooftop Pool Club και Lounge Bar, που θα αποπνέει την ενέργεια της Ίμπιζα και της Μυκόνου, με αυθεντικό κρητικό χαρακτήρα

O Ανδρέας Κούκας, Διευθυντής Ανάπτυξης της Hilton για Ελλάδα και Κύπρο, σχολίασε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τον Όμιλο Τσιλεδάκη για τη δημιουργία του Hilton Chania Old Town στο μαγευτικό νησί της Κρήτης.

Με τις εντυπωσιακές παραλίες, τις ζωντανές πόλεις και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της, η Κρήτη αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό, και αυτό το εντυπωσιακό νέο ξενοδοχείο θα καλύψει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για επιλογές διαμονής στο νησί, μόλις αρχίσει να υποδέχεται τους επισκέπτες την ερχόμενη χρονιά».

Από την πλευρά του, ο Λάμπρος Τσιλεδάκης, Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Ομίλου Τσιλεδάκη, πρόσθεσε: «Με το κύρος της Hilton και την τοπική τεχνογνωσία της Hotelleading, δεν δημιουργούμε απλώς ένα νέο ξενοδοχείο – χτίζουμε μια νέα ταυτότητα για τα Χανιά ως έναν ελκυστικό μεσογειακό προορισμό όλο τον χρόνο».

Το ξενοδοχείο, που είχε αρχικά καταχωρηθεί ως κατάλυμα της Curio Collection by Hilton, θα λειτουργήσει πλέον υπό το εμπορικό σήμα Hilton Hotels & Resorts, τη ναυαρχίδα της εταιρείας με περισσότερα από 600 ξενοδοχεία παγκοσμίως.

***

Σχετικά με τη Hilton

Η Hilton (NYSE: HLT) είναι κορυφαία παγκόσμια εταιρεία φιλοξενίας, με χαρτοφυλάκιο 24 εμπορικών σημάτων παγκόσμιας κλάσης, που περιλαμβάνει περισσότερα από 8.600 ακίνητα και σχεδόν 1,3 εκατομμύρια δωμάτια, σε 139 χώρες.

Αφοσιωμένη στην εκπλήρωση του ιδρυτικού της οράματος, να γεμίσει τη Γη με το φως και τη ζεστασιά της φιλοξενίας, η Hilton έχει καλωσορίσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια επισκέπτες στα πάνω από 100 χρόνια ιστορίας της, αναδείχθηκε ο Νο 1 Καλύτερος Χώρος Εργασίας στον Κόσμο από το Great Place to Work και το Fortune, ενώ έχει αναγνωριστεί ως παγκόσμιος ηγέτης στους Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones.

Η Hilton έχει εισαγάγει κορυφαίες τεχνολογικές βελτιώσεις στον κλάδο για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών, όπως το Digital Key Share, τις αυτοματοποιημένες δωρεάν αναβαθμίσεις δωματίων και τη δυνατότητα κράτησης επιβεβαιωμένων συνδεόμενων δωματίων.

Μέσω του βραβευμένου προγράμματος επιβράβευσης επισκεπτών Hilton Honors, τα περισσότερα από 218 εκατομμύρια μέλη της Hilton Honors που κάνουν κράτηση απευθείας από την Hilton μπορούν να κερδίσουν πόντους για διαμονές σε ξενοδοχεία και για ανεκτίμητες εμπειρίες.

Με τη δωρεάν εφαρμογή Hilton Honors, οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν κράτηση για τη διαμονή τους, να επιλέξουν το δωμάτιό τους, να κάνουν check in, να ξεκλειδώσουν την πόρτα τους με ένα Ψηφιακό Κλειδί και να κάνουν check out, όλα από το smartphone τους. Επισκεφθείτε το stories.hilton.com για περισσότερες πληροφορίες και συνδεθείτε με την Hilton στο Facebook, το X, το LinkedIn, το Instagram και το YouTube.

Σχετικά με τη Hilton Hotels & Resorts

Για πάνω από έναν αιώνα, η Hilton Hotels & Resorts αποτελεί σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών των επισκεπτών. Με περισσότερα από 600 ξενοδοχεία σε έξι ηπείρους, τα ακίνητα της Hilton Hotels & Resorts βρίσκονται στους πιο περιζήτητους προορισμούς στον κόσμο, για επισκέπτες που γνωρίζουν ότι το πού μένουν έχει σημασία.

Απολαύστε μια διαμονή στα Hilton Hotels & Resorts κάνοντας κράτηση στο hiltonhotels.com ή μέσω της κορυφαίας εφαρμογής Hilton Honors. Τα μέλη της Hilton Honors που κάνουν κράτηση απευθείας μέσω των προτιμώμενων καναλιών της Hilton έχουν πρόσβαση σε άμεσα οφέλη. Μάθετε περισσότερα για την Hilton Hotels & Resorts στο stories.hilton.com/hhr και ακολουθήστε την στο Facebook, το X και το Instagram.