Ηράκλειο:Συνεργασία του Δήμου Μαλεβιζίου με το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή του ΙΤΕ για “έξυπνες” εφαρμογές και καινοτομία

Τις προοπτικές συνεργασίας του Δήμου Μαλεβιζίου με το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) συζήτησε ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας σε συνάντηση που είχε με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, Καθηγητή Κωνσταντίνο Στεφανίδη, και συνεργάτες του.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας σε τομείς που συνδέονται με την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την “έξυπνη” λειτουργία του Δήμου. Εξετάστηκαν εφαρμογές που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την ενίσχυση της εξυπηρέτησης και την αποτελεσματικότερη επικοινωνία Δήμου – δημότη.

Στη συνάντηση συμμετείχε η Επιμελήτρια της Δημοτικής Πινακοθήκης Ελένη Σαπουντζή και έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη Πινακοθήκη, ως χώρο όπου μπορούν να εφαρμοστούν καινοτόμες ψηφιακές δράσεις, όπως διαδραστικές εφαρμογές προβολής έργων τέχνης και “έξυπνες” ξεναγήσεις, με στόχο την αναβάθμιση της πολιτιστικής εμπειρίας των επισκεπτών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν επίσης ενδεικτικές τεχνολογικές λύσεις και εργαλεία που έχει αναπτύξει το Εργαστήριο, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε τομείς όπως, η ενημέρωση των πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας και καθημερινότητας, η προβολή και προώθηση του Δήμου ως σύγχρονου και βιώσιμου προορισμού, και η ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας των υπηρεσιών του.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και συμφωνήθηκε να ακολουθήσουν εξειδικευμένες τεχνικές συναντήσεις για τον καθορισμό ενός πλαισίου συνεργασίας με πιλοτικά βήματα εφαρμογής.