Φωταγώγηση του Φάρου στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων για την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Rett

Στις 18/10

Ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων και τον Σύλλογο Reverse Rett Greece, συμμετέχει στην πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Rett. Πρόκειται για μία σπάνια γενετική νευροαναπτυξιακή διαταραχή, που πλήττει κυρίως κορίτσια και προκαλεί σοβαρές δυσκολίες στην κίνηση, την ομιλία και την επικοινωνία.

Στο πλαίσιο της δράσης ο Φάρος στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων θα φωταγωγηθεί συμβολικά με ανοιχτό μωβ χρώμα, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, την Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Rett.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Δήμος Χανίων ενώνει τη φωνή του με φορείς και οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης προς τις οικογένειες και τα παιδιά που ζουν με το Σύνδρομο Rett.