Συνελήφθησαν δύο άτομα για άγρα πελατών στα Χανιά

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για άγρα πελατών στα Χανιά

Στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου του αθέμιτου ανταγωνισμού και την εν γένει εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας και μετά από συνεχιζόμενες καταγγελίες για άγρα πελατών από υπαλλήλους υπαίθριων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης σε περιοχή του Δήμου Κισάμου, χθες (06.10.2025) το μεσημέρι οργανώθηκε ειδική αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν -2- ημεδαποί ηλικίας 20 και 27 ετών .

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου εντόπισαν τον 20χρονο ως εργαζόμενο να κατευθύνει τα οχήματα επισκεπτών σε συγκεκριμένο υπαίθριο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, ενώ συνελήφθη και ο 27χρονος ιδιοκτήτης του χώρου.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισαμου.