Σημαντικά αποτελέσματα από την Παγκόσμια Διάσκεψη Αποθεμάτων Βιόσφαιρας ΜΑΒ/ UNESCO στην Κίνα. Αξιοσημείωτη η Ελληνική παρουσία

Το 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας του Προγράμματος ΜΑΒ (Άνθρωπος και Βιόσφαιρα) της UNESCO και η 37η Σύνοδος του ICC (Διεθνούς Συντονιστικού Συμβουλίου) πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία μεταξύ 20ης και 28ης Σεπτεμβρίου 2025, στην Χάντζου της Κίνας, με συμμετοχή 4000 αντιπροσώπων από 150 χώρες και με σημαντικά αποτελέσματα.

Μεταξύ αυτών ψηφίστηκε η νέα Στρατηγική/Πρόγραμμα Δράσης για την περίοδο 2026 έως 2035 καθώς και η διακήρυξη της Χάντζου.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η εκπροσώπηση της Ελλάδας με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής MAB/UNESCO, Καθηγητή Μιχαήλ Σκούλλο, του Αποθέματος Βιόσφαιρας UNESCO Αστερουσίων, με εκπρόσωπο την Πρόεδρό του κυρία Θεανώ Βρέντζου όπως και το υποψήφιο Απόθεμα Βιόσφαιρας Όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα με πολυμελή αντιπροσωπεία υπό τον κο Μαρίνη Μπερέτσο Δ/ντα Σύμβουλο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνωνα. Το σημαντικό αυτό απόθεμα με 5.500 τ.χιλ. έγινε δεκτό, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας, αποτελώντας το τέταρτο Ελληνικό Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO.

Στην Ελληνική αντιπροσωπεία μετείχε ακόμη ο κος Δημήτρης Μιχελογιάννης, ειδικός σύμβουλος του Περιφερειάρχη Κρήτης.

Η νέα στρατηγική έχει διαρθρωθεί πάνω σε τρεις βασικούς άξονες:

– Τη συμβολή των Αποθεμάτων στην επίτευξη των Διεθνών Στόχων και πολυμερών συμφωνιών για το κλίμα, την προστασία της βιοποικιλότητας, κ.λ.π.

– Την παραπέρα ενδυνάμωση με ανθρώπινους και υλικούς πόρους, την ανάπτυξη και προβολή της υψηλής ποιοτικής στάθμης που αντιπροσωπεύουν τα Αποθέματα Βιόσφαιρας.

– Την ανάπτυξη της έρευνας, ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών για ένα μέλλον με αρμονική συμβίωση του ανθρώπου με τη φύση.

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών συμφωνήθηκε ομόφωνα, μεταξύ άλλων, η στήριξη των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας από τις κυβερνήσεις των κρατών ώστε μέχρι το 2028 να έχουν στη διάθεσή τους τις αναγκαίες πιστώσεις και προσωπικό για την επίτευξη των ανωτέρω ειδικών στόχων, συμπληρωματικά προς την συμβολή τους προς τις τρεις βασικές λειτουργίες των ΑΒ, δηλαδή την προστασία της βιοποικιλότητας, την παροχή ηπίων υπηρεσιών για την κοινωνία και την συμβολή τους στην Αειφόρο Ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών στις οποίες εντάσσονται.