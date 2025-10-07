Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης επανεξελέγη Γραμματέας της Βουλής

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, επανεξελέγη, με 227 ψήφους, στο αξίωμα του Γραμματέα του Προεδρείου της Βουλής, με ονομαστική ψηφοφορία που έλαβε χώρα χθες κατά την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου.

Σημειωτέον ότι, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βενιαμίν της Ελληνικής Βουλής, απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του, καθώς στη συγκεκριμένη πολύ τιμητική θέση έχει εκλεγεί άλλες δύο φορές.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και ανάδειξή του, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση

: « Ιδιαίτερα τιμητική η επανεκλογή μου στη θέση του Γραμματέα του Προεδρείου της Βουλής μετά από πρόταση του Προέδρου της Ν.Δ. και Πρωθυπουργού, αλλά και τη στήριξη των συναδέλφων μου. Τους ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Από τη θέση αυτή θα συνεχίσω να δίνω μάχες, να υπηρετώ τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, με ενότητα, πίστη και συνέπεια προς όφελος του Ελληνικού Λαού»