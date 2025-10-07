Ρέθυμνο:Συμμετοχή Συλλόγου Γονέων και Φίλων με Αυτισμό στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού στην Αθήνα

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου συμμετέχει στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού στην Αθήνα στις 10–12 Οκτωβρίου 2025

Μεγάλη η χαρά και η τιμή μας να συμμετέχουν δύο στελέχη του φορέα σε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που προσφέρθηκε δωρεάν στην Κρήτη για εκπαιδευτικούς, εθελοντές και άτομα που διαχειρίζονται ΑμεΑ στη σχολική τάξη και σε εκπαιδευτικές δράσεις, από τον Μάιο 2024 έως τον Απρίλιο 2025. Το πρόγραμμα εκπόνησαν δύο καταξιωμένοι για το έργο τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών — ο Οργανισμός «Διαβάζω για τους Άλλους» και ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου — με σκοπό την αλλαγή στάσης της τοπικής κοινωνίας του νησιού προς τον διαφορετικό «Άλλο», με στόχο τη μείωση των διακρίσεων που καταγράφονται έναντι των ατόμων με αυτισμό και νοητική αναπηρία στη σχολική κοινότητα.

Οι «Γέφυρες Συμπερίληψης», που εκπαίδευσαν συνολικά 480 εκπαιδευτικούς με παρουσιάσεις σε όλη την Κρήτη, κατάφεραν να ευαισθητοποιήσουν πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα και την καθολική ένταξη των μαθητών με αυτισμό που φοιτούν σε τυπικά σχολικά πλαίσια, παρέχοντας καινοτόμο υποστηρικτικό υλικό στην εκπαιδευτική κοινότητα για την αποδοχή και τη συμπερίληψή τους στην τάξη, με τελικό αποδέκτη την κοινωνία.

Το έργο «Γέφυρες Συμπερίληψης» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ.

Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί με αναρτημένη ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού από την Κλάδου Ειρήνη και τον Μελισσινό Παύλο, ενώ στην ομάδα συμμετείχαν από τον Οργανισμό «Διαβάζω για τους Άλλους» η Σπυριδάκη Αργυρώ και η Λάσκαρη Κάλλι.

Ο τίτλος της ανακοίνωσης είναι «ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».

Συνολικά προσφέρθηκαν δωρεάν 20 εκπαιδεύσεις στους 4 νομούς της Κρήτης, με διήμερα 10ωρα σεμινάρια, σε 500 εκπαιδευτικούς, στελέχη, εκπροσώπους φορέων, εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό παιδικών σταθμών, καθώς και σε ομάδες εθελοντών. Παρουσιάστηκαν, με βιωματικό τρόπο, καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, πλήρως αξιοποιήσιμες μέσα στην τάξη. Δημιουργήθηκε χρήσιμο, βιωματικό εκπαιδευτικό υλικό, με πλήθος εργαλείων, το οποίο προσφέρθηκε δωρεάν στα σχολεία της Κρήτης.

Μέσα από την παρουσίαση στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι δείκτες, τα στατιστικά και τα αποτελέσματα της δράσης. Επίσης, θα γίνει αναφορά σε μελέτες περίπτωσης που συνάντησε η ομάδα στην επικοινωνία με εκπαιδευτικούς και γονείς σε όλη την Κρήτη.

Τέλος, θα περιγραφεί ο θετικός αντίκτυπος της δράσης μέσα από τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς και η συνολική αποτίμηση του έργου.