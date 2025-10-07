Ηράκλειο:Δράση Δήμου Χερσονήσου για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό

Σειρά ομιλιών με στόχο την πρόληψη, αλλά και την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά ζητήματα διοργανώνει ο Δήμος Χερσονήσου δια της Αντιδημαρχίας Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης και του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Μαστοράκη. Στις ομιλίες συμμετέχουν διακεκριμένοι στον τομέα τους επιστήμονες.

Συγκεκριμένα, για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του Δήμου Χερσονήσου, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση από την κ. Δώρα Γαλανού, Ψυχολόγο από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμ. Χερσονήσου την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 17.30 με θέμα: «Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός: Αναγνώριση και Αντιμετώπιση»

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα αναπτυχθεί το κοινωνικό αυτό φαινόμενο που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στα σχολεία και θα συζητηθούν ζητήματα αναγνώρισης, τα αίτια και οι συνέπειές του, καθώς επίσης θα δοθούν κατευθύνσεις / τρόποι διαχείρισης και πρακτικές πρόληψης των αρνητικών συνεπειών και συναισθημάτων που αυτό προκαλεί.