Δήμος Ηρακλείου:Ελαφρύς τραυματισμός εργαζόμενης στην αποκομιδή των απορριμμάτων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ελαφρά τραυματίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου εργαζόμενη συνοδός απορριμματοφόρου του αναδόχου της ανακύκλωσης.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Πόρου, όταν κατά τη διάρκεια της πορείας του απορριμματοφόρου η έμπειρη εργαζόμενη έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο οδόστρωμα. Η μεταφορά της στο εφημερεύον νοσοκομείο ήταν άμεση και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψε στο σπίτι της.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης επικοινώνησε μαζί της εκφράζοντας ευχές για γρήγορη ανάρρωση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής.

