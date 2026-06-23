Το «κλειδί» στη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη – Πώς οι Αρχές «έδεσαν» την υπόθεση πριν από την ομολογία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με τις αρχές να αποκαλύπτουν τον τρόπο που ο 43χρονος ενοικιαστής της επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του εγκλήματος.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη βρήκε μαρτυρικό θάνατο, ενώ η εξιχνίαση της υπόθεσης επήλθε μέσα από τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, πριν ακόμη ο 43χρονος ομολογήσει την πράξη του.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα είχαν ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν στο σπίτι του κατηγορούμενου, στο Βαρύπετρο Χανίων. Παρά την προσπάθειά του να καθαρίσει τον χώρο, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν το ειδικό υγρό Bluestar, το οποίο αποκάλυψε κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία, μεταξύ άλλων στην ντουλάπα και στο κοντάρι της σκούπας.

Το συγκεκριμένο υλικό, σε συνδυασμό με ειδικό φωτισμό, καθιστά ορατά όσα δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Όταν ψεκαστεί σε μια επιφάνεια, αντιδρά με τον σίδηρο της αιμοσφαιρίνης, εκπέμποντας έντονη μπλε λάμψη, γεγονός που επιτρέπει τον εντοπισμό των ιχνών αίματος.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, η εγκληματολογική έρευνα αποτέλεσε το κομβικό σημείο που οδήγησε στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σήμερα (23.06.2026) ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς με το θύμα και ισχυρίστηκε πως στο παρελθόν είχαν ερωτική σχέση. Όπως είπε, η γυναίκα επιθυμούσε επανασύνδεση, κάτι που εκείνος αρνήθηκε.

«Έκανε σαν τρελή και ξεκίνησε να μου φωνάζει ότι θα με καταστρέψει και με ρωτούσε γιατί να μη το ξανά κάνουμε, αφού λείπει η γυναίκα μου. Άρχισε να με απειλεί ότι θα το πει στη γυναίκα μου και θα πει ότι την έχω βιάσει», ανέφερε ο ενοικιαστής στην απολογία του. Οι αρχές, ωστόσο, αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς αυτούς και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η ιατροδικαστική εξέταση, που πραγματοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη, έδειξε ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη έφερε πολλαπλά χτυπήματα, τα οποία μεμονωμένα δεν ήταν θανατηφόρα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, τα τραύματα στο κεφάλι ήταν εκείνα που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό.

Αντίθετα, τα τραύματα από μαχαίρι, τα οποία ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει, ήταν επιφανειακά και δεν διείσδυσαν στον θώρακα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αποτέλεσαν την αιτία θανάτου.

Η περιγραφή του εγκλήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος παραδέχθηκε ότι αρχικά χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι με μπουκάλι. Όταν εκείνη προσπάθησε να καλέσει σε βοήθεια, της έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία και τη μαχαίρωσε στο στήθος.

Πιστεύοντας ότι είχε πεθάνει, αποχώρησε προσωρινά. Όταν όμως διαπίστωσε ότι η γυναίκα εξακολουθούσε να ζει, φέρεται να της κατάφερε νέα χτυπήματα στο κεφάλι με ξύλο, προκαλώντας τελικά τον θάνατό της.