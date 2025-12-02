ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Με την συμμετοχή όλων των μελών που εξελέγησαν στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη του νέου συμβουλίου της ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση, μετά την πρόσκληση του προέδρου Κώστα Γιαννουλάκη.

Ο πρόεδρος υποδέχτηκε τα μέλη στα γραφεία του κόμματος και αφού μίλησε για τους στόχους που μπαίνουν σε προτεραιότητα και σε τοπικό επίπεδο, ανακοίνωσε το προεδρείο που έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κώστας Γιαννουλάκης
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Χατζηνικολάου
Αντιπρόεδρος: Αιμίλιος Παττακός

Γραμματέας: Νεκταρία Μανίκα Γιαννουλάκη
Ταμίας: Δημήτρης Γερωμαρκάκης

Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας: Ιωάννης Καλαντζάκης
Υπεύθυνος Τομέα Εκλογικής Ετοιμότητας: Γιάννης Χατζηνικολάου

Μέλη
Αντωνακάκη Μαρία, Γαρεδάκη Εύη, Καλλέργη- Σταθοπούλου Μαρία, Καμπάνης Νικόλαος Μαργελάκης Ιωάννης, Ορφανίδης Αντώνιος, Παπαδάκης Ευάγγελος, Σαββίδης Νίκος, Φραντζεσκάκη Χαρά, Χαϊνάκη Αργυρή.

Το επόμενο διάστημα θα οριστούν οι τομείς που θα αναλάβουν τα μέλη.
Πρόεδροι των ΔΗΜ.Τ.Ο.

Στις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις (ΔΗΜ.Τ.Ο.) πρόεδροι εξελέγησαν:
-Αρχανών – Αστερουσίων Νίκος Γκοντές

-Βιάννου Εμμανουήλ Παντουβάκης
-Γόρτυνας Γεώργιος φραγκιαδάκης
-Ηρακλείου Τένια Σταμπούλου

-Μαλεβιζίου Στυλιανή Βεργετάκη
– Μινώα Πεδιάδας Μάνια Οικονομάκη
-Φαιστού Ιωάννης Φασομυτάκης
-Χερσονήσου Νικόλαος Κουβίδης

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
