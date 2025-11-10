Περιλαμβάνει προσυγκέντρωση Αγροτών στην Πλατεία Καραϊσκάκη, εν συνεχεία παράσταση στο ΥΠΑΑΤ και παράδοση Ψηφίσματος στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, από τη Συντονιστική Επιτροπή, ενώ θα επιδοθούν αντίστοιχα ψηφίσματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον Αντιπρόεδρο Κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Το πρόγραμμα του αυριανού (11/11) αγροτοκτηνοτροφικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα

Αύριο, Τρίτη (11 Νοεμβρίου), αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα θα μεταβούν στην Αθήνα για συλλαλητήριο στις 12:00 το μεσημέρι, έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

“Αγροτοκτηνοτροφικό συλλαλητήριο στις 11 Νοεμβρίου: Η ΕΘΕΑΣ καλεί σε μαζική συμμετοχή στην Αθήνα

Η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) ανακοινώνει το πρόγραμμα του πανελλαδικού αγροτοκτηνοτροφικού συλλαλητηρίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στην Αθήνα, με κεντρικό σημείο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αχαρνών 2).

Η κινητοποίηση έχει στόχο να αναδείξει τα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και να ζητήσει άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση.

Αναλυτικό πρόγραμμα του συλλαλητηρίου

• 09:00 – 11:00: Προσυγκέντρωση και αποβίβαση αγροτών στην Πλατεία Καραϊσκάκη.

• 12:00: Παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΑΑΤ (Αχαρνών 2).

• 14:00: Παράδοση ψηφίσματος στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης από τη Συντονιστική Επιτροπή.

• 14:30: Παράδοση ψηφίσματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

• 15:00: Παράδοση ψηφίσματος στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

• 16:00 – 18:00: Αποχώρηση και επιβίβαση αγροτών από την Πλατεία Καραϊσκάκη”.

Σε ανακοίνωση της ΕΑΣΗ (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου) τονίζεται:

“Ενημερώνουμε τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς και όλους όσους ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και θα ταξιδέψουν με το καράβι των Μινωικών Γραμμών για να συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Παναγροτικό Συλλαλητήριο που θα γίνει στην Αθήνα την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 στις 12:00 μ., ότι η μετάβαση από και προς το Ηράκλειο θα είναι ΔΩΡΕΑΝ, καθώς το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων θα το καλύψει η ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Ευχαριστούμε τη MINOAN LINES για την έκπτωση του 50% στα εισιτήρια”.