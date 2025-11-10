Οι «Στάχτες» από το Ρέθυμνο υποψήφιες στο 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας

Μετά από ένα μεγάλο φεστιβαλικό ταξίδι που χάρισε στο Ashes (Στάχτες) 6 βραβεία και ακόμη 12 υποψηφιότητες σε κινηματογραφικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που ξεκίνησε από τις Μέλαμπες, έρχεται στη Λάρισα, ως υποψήφιο για το βραβείο «Καλύτερου Ντοκιμαντέρ για την Κλιματική Κρίση» στο 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας.

Η προβολή του ντοκιμαντέρ έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στον Κινηματογράφο Victoria.

Το πολυβραβευμένο Ashes (Στάχτες), καταγράφει όσα βίωσαν οι κάτοικοι του Νοτίου Ρεθύμνου από τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν τον Ιούλιο του 2022. Τα γεγονότα φωτίζονται μέσα απ’ την προσωπική εξομολόγηση της οινοποιού Ηλιάνας Μαλίχιν, που είδε τους ιστορικούς αμπελώνες της περιοχής να αφανίζονται μέσα σε λίγες ώρες με την φωτιά να μαίνεται επί 4 ημέρες.

Στην ταινία παρουσιάζεται η αντοχή και η ψυχική ανθεκτικότητα που επέδειξαν οι ντόπιοι κατά τις δραματικές μέρες των πυρκαγιών, αλλά μέχρι και σήμερα, που συνεχίζουν να βιώνουν την αδιαφορία της Πολιτείας.

Εκτός των βραβεύσεων, η ταινία του Γιάννη Μαθιουδάκη έχει λάβει και ιδιαίτερο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον: τον Σεπτέμβριο προβλήθηκε στο 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (INCORCP 2025), που διοργανώθηκε από τη συμμαχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων EURECA-PRO, στα Χανιά, έχει αποτελέσει αντικείμενο ακαδημαϊκής έρευνας από Ελληνίδα επιστήμονα στη Γερμανία, ενώ η διακεκριμένη επιστήμονας περιβαλλοντολόγος Dr. Anita Engels ενέταξε την ταινία στο μάθημα «Κλιματικής Δικαιοσύνης» που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους συντελεστές και την ταινία, μπορείτε να βρείτε εδώ: https://ashesdoc.com/

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=8WeqeoVULBU&ab_channel=JohnMathioudakis