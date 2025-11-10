ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση εργασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας Π.Ε. Λασιθίου και Πανεπιστημίου Κρήτης

Σε κλίμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στην Πρυτανεία, στο Ηράκλειο, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργου Κοντάκη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική και πολύπλευρη συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης με την Περιφέρεια. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι δράσεις του ακαδημαϊκού ιδρύματος στο Λασίθι και οι τρόποι μεθοδικής ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και οι δυνατότητες στήριξης των δράσεων του Πανεπιστημίου στην περιοχή. Ειδικότερη αναφορά έγινε στην προώθηση των διαδικασιών για τη δομή του Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού στη Νεάπολη, θέμα για το οποίο επισημάνθηκε η ανάγκη συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων.

Παράλληλα, συζητήθηκε η δυνατότητα στήριξης από την Περιφερειακή Ενότητα για την αναβάθμιση των λειτουργιών του ερευνητικού σταθμού του Φινοκαλιά, ο οποίος διαθέτει δεδομένα παγκόσμιας αξιολόγησης, ιδιαίτερα στον τομέα της παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την κοινή βούληση για στενή συνεργασία και μεθοδικό σχεδιασμό, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη ακαδημαϊκών δράσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

