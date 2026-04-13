Το Τόκιο χόρεψε… καλαματιανό: Το ιαπωνικό συγκρότημα «Κέφι» γέμισε Ελλάδα το κέντρο της πόλης!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Μια ξεχωριστή πολιτιστική εικόνα καταγράφηκε την Κυριακή του Πάσχα στο Τόκιο, όπου ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί παρουσιάστηκαν από ιαπωνικό συγκρότημα, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιαπωνία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Τακανάουα, στον δήμο Μινάτο, με το χορευτικό σχήμα «Κέφι» να ανεβαίνει στη σκηνή και να παρουσιάζει ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από την ελληνική παράδοση. Το κοινό που βρέθηκε στο εμπορικό κέντρο Takanawa Gateway City, δίπλα στον ομώνυμο σταθμό της γραμμής JR Yamanote, είχε την ευκαιρία να απολαύσει ένα θέαμα με έντονο ελληνικό χρώμα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του greecejapan.com στα social media, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα θερμή, με πολλούς παρευρισκόμενους να συμμετέχουν στο τέλος της εκδήλωσης, χορεύοντας μαζί με τους καλλιτέχνες στους ρυθμούς της ελληνικής μουσικής.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της διοργάνωσης “Festival Parade”, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή τα εγκαίνια του εμπορικού κέντρου. Από τις 28 Μαρτίου έως και τις 26 Απριλίου, κάθε Σαββατοκύριακο φιλοξενούνται συγκροτήματα από διαφορετικές χώρες, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς και δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό σκηνικό.

Η απίστευτη ιστορία της κρυφής λειτουργίας στην...

0
Ποιος συνέλαβε την ιδέα και πραγματοποίησε τη Θεία Λειτουργία...

Επίδομα παιδιού: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη...

0
Ανοιχτή μέχρι τις 8 Μαΐου η πλατφόρμα για υποβολή...
ΠΚ team
