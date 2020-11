To βίντεο με τις περισσότερες προβολές στο YouTube είναι ασυνήθιστο

Στη λίστα του YouTube με τα 20 βίντεο που έχουν παγκοσμίως τις περισσότερες προβολές κυριαρχούν τα μουσικά βίντεοκλιπ. Δύο βίντεο, όμως είναι παιδικά.

Στην 1η θέση της 20άδας με περισσότερες από 7 δισεκατομμύρια προβολές βρίσκεται ένα παιδικό τραγούδι που έχει ως θέμα μια οικογένεια καρχαριών.

Θεωρείται ότι πρόκειται για ένα τραγούδι κατασκήνωσης.

Όμως υπήρξαν διάφορες διασκευές με μουσική και το πιο δημοφιλές είναι το χορευτικό που δημιούργησε και μια διαδικτυακή χορευτική μόδα γνωστή ως Baby Shark Challenge.

Το τραγούδι έφθασε στο Νο.32 του Billboard την πρώτη εβδομάδα του 2019.

Baby Shark Dance – Pinkfong Kids’ Songs & Stories (7,304,834,557 προβολές)

Το πλέον παράδοξο είναι εκείνο που βρίσκεται στην 5η θέση, το οποίο είναι επίσης παιδικό. Όμως σε αυτήν την περίπτωση δεν πρόκειται για τραγούδι, δεν είναι βίντεο από επίσημο λογαριασμό και επιπλέον δεν είναι στα αγγλικά. Είναι ρώσικο.

5. Masha and the Bear: Recipe for Disaster – Get Movies (4,371,940,450 προβολές)

Ο τίτλος του είναι Маша и Медведь (Masha and The Bear) – Маша плюс каша.

Το Masha and the Bear είναι μια ρώσικη σειρά κινούμενων σχεδίων που βασίζεται σε ένα παραδοσιακό παραμύθι. Στο Νetflix υπάρχουν ορισμένα επεισόδια της σειράς στα αγγλικά.

Όλα τα επεισόδια της σειράς έχουν ανέβει στο Youtube και τρία από αυτά έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο προβολές.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο «Συνταγή Καταστροφής», (“Recipe for Disaster”) είναι μικρής διάρκειας και έχει στο Νetflix τον αριθμό 7.1.