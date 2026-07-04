Τουρισμός: Στους top5 προορισμούς η Ελλάδα – Τι επηρεάζει τις επιλογές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών

Νότια Ευρώπη και Μεσόγειος συγκεντρώνουν το 61% των προτιμήσεων – Ποια είναι κριτήρια για την επιλογή τουριστικού προορισμού

Στην πεντάδα με τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παραμένει η Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα που εκπόνησε η MINDHAUS για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC), με τους Ευρωπαίους να δίνουν σταθερά προτεραιότητα στα ταξίδια ειδικά στη Μεσόγειο, παρά τις οικονομικές πιέσεις, τις γεωπολιτικές εντάσεις και κάποια ακραία καιρικά φαινόμενα

Μάλιστα, το ποσοστό που δήλωσε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου 2026 είναι κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο σε σχέση με πέρσι, φτάνοτνας το 81%.

Παράλληλα, η πρόθεση ταξιδιού καταγράφει άνοδο σε όλες σχεδόν τις ηλικιακές ομάδες, με το υψηλότερο ποσοστό να συγκεντρώνεται μεταξύ των ταξιδιωτών ηλικίας 45-54 ετών (86%).

Στις προτιμήσεις κυριαρχούν τα ταξίδια εντός της Γηραιάς Ηπείρου (64%), ενώ πάνω από τους μισούς (55%) αναμένεται να ταξιδέψουν δύο ή περισσότερες φορές τους επόμενους έξι μήνες.

Πώς διαμορφώνεται ο τουρισμός εντός της Ευρώπης σήμερα;

Το 86% των ερωτηθέντων σκοπεύει να ταξιδέψει μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, ενώ η πρόθεση δαπανών παραμένει σταθερή.

Τουρισμός: Αυξάνεται το ενδιαφέρον για «ήσυχα λιμάνια»

Στις προτιμήσεις των τουριστών ξεχωρίζει η Νότια Ευρώπη και η Μεσόγειος, συγκεντρώνοντας το 61% των προτιμήσεων των ταξιδιωτών – ένα ποσοστό αυξημένο κατά 4 μονάδες σε σχέση με πέρσι.

Πιο ειδικά, η Ισπανία (14%), η Ιταλία (12%), η Γαλλία (8%) και η Ελλάδα (7%) παραμένουν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί, αφού η ζήτηση για παραθαλάσσια θέρετρα παραμένει ισχυρή.

Παράλληλα, οι ταξιδιώτες γίνονται πιο επιλεκτικοί, αφού πάνω από τους μισούς (52%) προτιμούν λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς.

Μάλιστα, το 11% αποφεύγει συνειδητά πολυσύχναστες περιοχές, ενώ ένα 9% αναφέρει τον υπερπληθυσμό ως μία από τις κύριες ταξιδιωτικές ανησυχίες του.

Τι δείχνουν τα ευρήματα αυτά; Ότι οι καθιερωμένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη διατηρούν μεν την αίγλη τους, προσελκύοντας πλήθος τουριστών, ωστόσο ένα αυξανόμενο ποσοστό ταξιδιωτών επιζητά να εμπλουτίσει τις εμπειρίες του εξερευνώντας λιγότερο γνωστά και πιο ήσυχα σημεία.

Πώς επιλέγουν προορισμό οι Ευρωπαίοι

Ποιους παράγοντες σταθμίζουν οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες πριν επιλέξουν τον ιδανικό προορισμό; Η πιο σημαντική παράμετρος είναι η ασφάλεια, αναφέρει το 20% των ερωτηθέντων, ενώ ακολουθούν ο καιρός (15%) και οι ελκυστικές προσφορές (14%).

Οι οικονομικοί παράγοντες καθορίζουν ψυχολογικά τις αποφάσεις, με το αυξανόμενο κόστος ταξιδιού (22%) και τα προσωπικά οικονομικά (17%) παραμένουν οι μεγαλύτερες ταξιδιωτικές ανησυχίες των Ευρωπαίων.

Επίσης, η γεωπολιτική συνιστά παράγοντα «κλειδί» για τις ταξιδιωτικές επιλογές . Διπλασιασμό παρουσίασε η ανησυχία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ το 11% των Ευρωπαίων εξακολουθεί να ανησυχεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παρά τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων και την επακόλουθη πίεση στο κόστος ταξιδιού, περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (53%) προτιμούν το αεροπλάνο ως μέσο μετακίνησης στον προορισμό της επιλογής τους.

Έπειτα, πάνω από τα τρία τέταρτα (76%) των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με το κλίμα επηρεάζουν τη ταξιδιωτική τους συμπεριφορά.

Ειδικότερα, το 16% αναζητά προορισμούς με ηπιότερες θερμοκρασίες, ενώ το 15% αποφεύγει προορισμούς που είναι επιρρεπείς σε ακραία ζέστη.

Μάλιστα, δύο στους τρεις Ευρωπαίους δηλώνουν ότι θα τροποποιούσαν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια ως απάντηση σε διαταραχές που σχετίζονται με το κλίμα.

Τουρισμός: Το καλοκαίρι κυριαρχεί – Ποιος ο ρόλος του κόστους

Όπως αναφέρει η έρευνα, το 86% των ερωτηθέντων σκοπεύει να ταξιδέψει μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Η γενικότερη τάση δείχνει ότι το καλοκαίρι κυριαρχεί στα ταξιδιωτικά σχέδια των Ευρωπαίων, ενώ ειδικά οι αρχές του καλοκαιριού γίνονται όλο και πιο ελκυστικές: Η ζήτηση για ταξίδια τον Ιούνιο αυξάνεται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.

Αν και οι ανησυχίες για το κόστος ταξιδιού παραμένουν, η πρόθεση δαπανών παραμένει σταθερή. Για το 29% ο συνήθης προϋπολογισμός κυμαίνεται μεταξύ 1.500 και 2.500 ευρώ, ενώ η διαμονή, τα τρόφιμα και τα ποτά και οι δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των προγραμματισμένων δαπανών.

Οι τουρίστες ταξιδεύουν πιο προσεκτικά

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Miguel Sanz, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών, δήλωσε ότι ο τουρισμός αλλάζει όσον αφορά τους παράγοντες που οι ταξιδιώτες συνυπολογίζουν πριν μπουν στο αεροπλάνο.

«Οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να δίνουν μεγάλη αξία στα ταξίδια, παρότι το παγκόσμιο περιβάλλον γίνεται πιο περίπλοκο. Αντί να ταξιδεύουν λιγότερο, ταξιδεύουν πιο προσεκτικά, σταθμίζοντας προσεκτικά την ασφάλεια, την προσιτή τιμή και τις κλιματικές παραμέτρους όταν αποφασίζουν πού και πώς θα ταξιδέψουν».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι καθιερωμένοι προορισμοί συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, ενώ ποσοστό στρέφεται σε «κρυμμένους θησαυρούς» και νέες εμπειρίες.

«Αυτό αποτελεί μια ευκαιρία για τους προορισμούς να διαφοροποιήσουν την προσφορά τους, να προωθήσουν την εξερεύνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας εμπειρίες που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των ταξιδιωτών».