Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

Ο ελληνικός τουρισμός εισέρχεται σε κρίσιμη καμπή – Τι λέει ο πρόεδρος της ΠΟΞ για την πορεία των κρατήσεων

Μια ζέστη, μια κρύο για τον παγκόσμιο και τον ελληνικό τουρισμό λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η ανακοίνωση για εκεχειρία την προηγούμενη εβδομάδα αναζωογόνησε το κύμα κρατήσεων και προς τα ελληνικά ξενοδοχεία για να έρθουν οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών και να επανέλθει το «πάγωμα» μαζί με τον προβληματισμό μεταξύ των παραγόντων του ελληνικού τουρισμού για τη φετινή σεζόν.

Πάντως, ο πρόεδρος της ΠΟΞ, Γιάννης Χατζής, δηλώνει στους συνομιλητές του αισιόδοξος, καθώς ο ελληνικός τουρισμός έχει αποδείξει την αντοχή του, τον δυναμισμό του και την ικανότητά του να ανταπεξέρχεται με επιτυχία σε δύσκολες συνθήκες.

Ο ελληνικός τουρισμός εν μέσω πολέμου

Αν και εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων που επηρεάζουν την παγκόσμιια οικονομία η σεζόν ξεκίνησε ικανοποιητικά, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει σοβαρός προβληματισμός για το μέλλον, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Προς το παρόν, πάντως, ο ίδιος φαίνεται αντί για τις κρατήσεις να ανησυχεί περισσότερο για τις τιμές των αεροπορικών καυσίμων, όπως επισημαίνει στους συνομιλητές του.

«Πιο πολύ ανησυχώ για τις τιμές της κηροζίνης», λέει, καθώς οδηγούν σε εκτίναξη των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια, με γνωστές και αναμενόμενες επιδράσεις στη διάθεση και τις δυνατότητες για ταξίδια του μέσου Ευρωπαίου τουρίστα. Με τη χώρα μας να στηρίζεται κατά 70%-75% στις αεροπορικές αφίξεις, το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο.

Σημειώνεται ότι μπορεί η παγκόσμια μέση τιμή καυσίμου αεροσκαφών την περασμένη εβδομάδα να υποχώρησε κατά 5,3% σε σχέση με την προηγούμενη, στα 197,83 δολάρια/βαρέλι, αλλά παραμένει 7,7% υψηλότερη σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και 119,7% υψηλότερη σε σχέση με πριν από έναν χρόνο. Στην Ευρώπη η αύξηση φτάνει το 123% σε ετήσια βάση, ενώ η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται στην Ασία και την Ωκεανία (150,3% σε σύγκριση με πέρυσι). Επίσης, έχουν αρχίσει να καταγράφονται ελλείψεις σε αεροπορικά καύσιμα.

Οι αεροπορικές εταιρείες

Σε αυτό το περιβάλλον, οι αεροπορικές εταιρείες μετακυλίουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος στους επιβάτες. Πάντως, τα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό εξακολουθούν να είναι θετικά, καθώς η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους προορισμούς που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το γερμανικό Touristik Aktuell,

η αυξανόμενη ζήτηση οδηγεί τους γερμανικούς tour operators σε σημαντική διεύρυνση των προγραμμάτων τους, με ένταξη επιπλέον ξενοδοχείων τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στα νησιά και ενίσχυση της προσφοράς σε όλες τις κατηγορίες φιλοξενίας. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους μεγάλους «κερδισμένους» της θερινής σεζόν του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία των μεγάλων tour operators της Γερμανίας.

Ο Michael Nickel, επικεφαλής αγορών ξενοδοχείων της Alltours, εμφανίζεται ικανοποιημένος με την ανάπτυξη της Ελλάδας ως «κορυφαίου ταξιδιωτικού προορισμού». Σύμφωνα με τη Stephanie Wolters, Product Manager για την Ελλάδα στον όμιλο Anex, ο προορισμός είναι ένας από τους μεγάλους νικητές για το καλοκαίρι, ενώ από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχει παρατηρηθεί αυξημένη ζήτηση για την Ελλάδα.

Διψήφια αύξηση επισκεπτών

Παράλληλα, ο Michael Kunkel, διευθυντής Ελλάδας της Dertour, αναφέρει ότι η εταιρεία καταγράφει διψήφια αύξηση επισκεπτών σε σύγκριση με πέρυσι, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση. Αντίστοιχα, η ζήτηση για την Ελλάδα εξελίσσεται «πολύ καλά» και για τον ταξιδιωτικό πράκτορα Schauinsland-Reisen, με σημαντικά ισχυρότερη ζήτηση από τον Φεβρουάριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

«Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως ο μεγάλος νικητής του καλοκαιριού», σημειώνει ο Steffen Boehnke, επικεφαλής διαχείρισης προϊόντων TUI Sun & Beach. Ο προορισμός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ίδιο επίπεδο με την Ισπανία και μπροστά από την Τουρκία.

«Σε επίπεδο ομίλου, φέρνουμε περίπου τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες στην Ελλάδα κάθε χρόνο και λειτουργούμε περίπου 50 ιδιόκτητα ξενοδοχεία εκεί. Μόνο η TUI Fly συνδέει τη Γερμανία με την Κρήτη, τη Ρόδο και την Κω 180 φορές την εβδομάδα», σημειώνει.

Τέλος, ο ταξιδιωτικός οργανισμός Vtours δεν διαπιστώνει προς το παρόν μετατόπιση των κρατήσεων από προορισμούς που επηρεάζονται από τη σύγκρουση στο Ιράν προς την Ελλάδα.