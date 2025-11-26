TUI SOCCA WORLD CHAMPIONSHIP

Το ταξίδι της ελληνικής ομάδας

προς το Μεξικό άρχισε από τον Πειραιά

Η ανεπίσημη σέντρα του TUI SOCCA World Championship που θα διεξαχθεί από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου στο Καμκούν του Μεξικού, πραγματοποιήθηκε τη Δευτλέρα, 24 Νοεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.

Σε αυτό τον εμβληματικό χώρο παρουσιάσθηκαν οι τρεις φανέλες που θα φορέσει η ελληνική ομάδα στην κορυφαία διοργάνωση, σε μια εκδήλωση την οποία παρουσίασε ο δημοσιογράφος Χρήστος Σωτηρακόπουλος και τίμησαν με την παρουσία τους θεσμικοί παράγοντες, εκπρόσωποι των χορηγών και φίλοι του αθλήματος.

Οι τρεις φανέλες σχεδιάσθηκαν από την εταιρεία FILA και χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερους συμβολισμούς.

Η γαλάζια εμφάνιση διαθέτει λευκό σταυρό και μοτίβα εμπνευσμένα από το ελληνικό θαλάσσιο στοιχείο.

Η λευκή εμφάνιση περιλαμβάνει χρυσές λεπτομέρειες με καθαρές αναφορές στην Αρχαία Ελλάδα, όπως μαίανδροι, τριήρεις, κουκουβάγια της σοφίας και άλλα στοιχεία ενσωματωμένα στο ύφασμα.

Ιδιαίτερη εντύπωση δημιουργησε η Limited Edition σκούρα μπλε εμφάνιση, με χρυσές λεπτομέρειες και γεωμετρικά μοτίβα που παραπέμπουν στην αρχαιοελληνική τέχνη.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσίαση του χρυσού λογότυπου του ΟΠΑΠ, που συνίσταται σε ένα πρωτότυπο και ιδιαίτερα εμβληματικό στοιχείο το οποίο συνδέεται με την τελευταία παρουσία της εταιρίας με αυτό το brand σε οποιαδήποτε ομάδα πριν από την ιστορική μετάβαση της σε Allwyn τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν οι χορηγοί ΟΠΑΠ, FILA, ΘΗΣΕΑΣ, UNISPORT με τους εκπροσώπους των εταιρειών να απευθύνουν σύντομες ομιλίες, τονίζοντας τη στήριξή τους στην προσπάθεια της ομάδας και τη σημασία του μίνι ποδοσφαίρου στο σύγχρονο αθλητικό τοπίο.

Ο Υπεύθυνος Χορηγιών του ΟΠΑΠ Γιώργος Ζούμας τόνισε ότι η εταιρία επιθυμεί να στηρίζει έμπρακτα κάθε προσπάθεια που προάγει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και αισθάνεται τιμή και υπερηφάνεια να είναι ο βασικός αρωγός της προσπάθειας της ελληνικής ομάδας.

Στην συνέχεια, ο Αλέξης Χατζόπουλος πρόεδρος της εταιρίας VETO, επίσημης αντιπροσώπου της FILA στην Ελλάδα αναφέρθηκε στη δυναμική είσοδο της εταιρίας στο ποδόσφαιρο και στη στρατηγική επιλογή της υποστήριξης προς την αντιπροσωπευτική ομάδα και τη Socca γενικότερα για να σηματοδοτήσει την είσοδο στην ελληνική ποδοσφαιρική αγορά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΘΗΣΕΑ Νικόλας Παπαζήσης αναφέρθηκε στην πεντάχρονη σταθερή στήριξη της εταιρείας προς την ελληνική ομάδα σε επίπεδο αποκατάστασης, εργομετρικών και θεραπειών.

Εκ μέρους του οικοδεσπότη Δήμου Πειραιώς, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος τόνισε ότι ο Πειραιάς στηρίζει ενεργά την ελληνική ομάδα που άλλωστε χρησιμοποιεί ως προπονητικό κέντρο εδώ και μια δεκαετία τις εγκαταστάσεις mini soccer στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο προπονητής της ελληνικής ομάδας Γιώργος Μπαστάκης και ο αρχηγός Στράτος Φούσκας αναφέρθηκαν στις απαιτήσεις της διοργάνωσης και στη συγκέντρωση που απαιτείται, τόνισαν ότι δεν πηγαίνουν στο Καμκούν για τουρισμό και ευχαρίστησαν ευχαριστώντας όλους όσοι στέκονται δίπλα τους κάθε χρόνο.