Η UEFA αποθέωσε τον Ολυμπιακό για το Conference και το Youth League (pic)

Ο Ολυμπιακός αποθεώθηκε από την UEFA, που πόσταρε φωτογραφίες από τις απονομές των Conference και Youth League που κατέκτησε μέσα στο 2024.

«Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία το 2024 ως η πρώτη ελληνική ομάδα που κέρδισε μια διασυλλογική διοργάνωση της UEFA», έγραψε στα social media η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία και συνόδευσε το μήνυμά της με δύο φωτογραφίες.

🇬🇷 Olympiacos made history in 2024 as the first Greek side to win a UEFA club competition. #UECL #UYL pic.twitter.com/vPX4isy3pC

