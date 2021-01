Βαθιά κρίση και χάος στην Αμερική

Με έναν τρόπο ο πρόεδρος Τραμπ τήρησε την «υπόσχεσή» του να μην είναι ένας συνηθισμένος πρόεδρος. Κόντρα σε όλους επέμεινε να μην αποδέχεται ένα εκλογικό αποτέλεσμα, που με σαφήνεια έδειξε ότι έχασε την πλειοψηφία της λαϊκής ψήφου, αμφισβήτησε το αποτέλεσμα με κάθε δυνατό τρόπο, αναζήτησε «συνωμοσίες» και απόπειρες αλλοίωσης της ψήφου και μέχρι και την τελευταία στιγμή επέμεινε να καλεί το «λαό του» να πάει στην Ουάσιγκτον και να διαμαρτυρηθεί για την «κλοπή των εκλογών».

Μικρή σημασία έχει εάν ο Τραμπ έχει μια πραγματική επίγνωση των όσων λέει και του βαθμού στον οποίο επικοινωνούν με την πραγματικότητα ή εάν σε κάποιες στιγμές πιστεύει την ίδια του τη ρητορική.

Ο Τζο Μπάιντεν και η Καμάλα Χάρις δεν έχουν ως έργο απλώς να διαχειριστούν πετυχημένα την προεδρία. Έχουν την πρόκληση να δώσουν ξανά σχήμα σε ένα αμερικανικό μέλλον που να μπορεί να συμπεριλάβει το μεγαλύτερο μέρος μιας διαιρεμένης και πολλαπλά τραυματισμένης κοινωνίας. Διαφορετικά, η βαθύτερη αμερικανική κρίση δεν πρόκειται να τελειώσει.

Παράλληλα μεγαλώνει η λίστα των νεκρών στις ΗΠΑ μετά την εισβολή υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, πριν την επικύρωση της εκλογής του Τζο Μπάιντεν.

Μετά τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της εξαιτίας πυροβολισμού που δέχτηκε μέσα στο Καπιτώλιο, κατά την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, άλλοι τρεις άνθρωποι πέθαναν τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με την αστυνομία της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα διαπιστώθηκε ότι είναι νεκρή στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, δήλωσαν εκπρόσωποι της μητροπολιτικής αστυνομικής διεύθυνσης της αμερικανικής πρωτεύουσας.

«Ναι, η ενήλικη που τραυματίστηκε από σφαίρα μέσα στο Καπιτώλιο κηρύχθηκε (νεκρή) σε νοσοκομείο της περιοχής» δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντάστιν Στέρνμπεκ στο CNN.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσιγκτον δήλωσε ότι λεπτομέρειες για την υπόθεση θα ανακοινωθούν αργότερα, καθώς ακόμη διενεργείται έρευνα.

Police say four people died as Trump supporters occupied the Capitol. One woman was shot by the U.S. Capitol police as a mob tried to break through a barricaded door, and three died in medical emergencies.https://t.co/nsSrZ5IEmx

— The Associated Press (@AP) January 7, 2021