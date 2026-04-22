Βουλή: Εγκρίθηκε η άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά από πολύωρη και υψηλών τόνων συνεδρίαση, η Βουλή ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία τα αιτήματα άρσης ασυλίας για 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, με τα αποτελέσματα να κινούνται σε συντριπτικά ποσοστά υπέρ.

Ειδικότερα, για την Κατερίνα Παπακώστα καταγράφηκαν 287 ψήφοι υπέρ και 1 κατά σε σύνολο 288 βουλευτών, ενώ για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή η πρόταση εγκρίθηκε με 286 υπέρ και 2 κατά. Το ίδιο αποτέλεσμα (286 υπέρ, 2 κατά) προέκυψε και για τους Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο και Θεόφιλο Λεονταρίδη.

Στην περίπτωση του Κώστα Τσιάρα, σε σύνολο 287 ψηφισάντων, 285 τάχθηκαν υπέρ και 2 κατά, ενώ για τον Χαράλαμπο Αθανασίου η ψηφοφορία κατέγραψε 285 υπέρ, 2 κατά και 1 «παρών». Για τον Τάσο Χατζηβασιλείου, οι ψήφοι διαμορφώθηκαν σε 286 υπέρ και 2 κατά.

Η απόφαση ανοίγει πλέον τον δρόμο για τη διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη, με τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει ήδη συμβάλει καθοριστικά στη διαβίβαση στοιχείων προς το Κοινοβούλιο.

Οι περισσότερες περιπτώσεις εντάσσονται στη δεύτερη δικογραφία που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι υποθέσεις των Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή, τρίτη δικογραφία, η οποία εξετάζεται παράλληλα.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί τη μετάβαση της υπόθεσης από το κοινοβουλευτικό στο δικαστικό επίπεδο, όπου θα κριθεί πλέον η ουσία των καταγγελιών.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπερψηφίστηκε η άρση ασυλίας για...

0
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας Ολοκληρώθηκε η διαδικασία στη Βουλή...

300 ευρώ σε ευάλωτους και συνταξιούχους, νέο...

0
«Η κυβέρνηση επιστρέφει το πλεόνασμα στην κοινωνία», είπε μεταξύ...

Ηλικιωμένοι σε ΚΑΠΗ της Κρήτης παράγουν μετάξι (vid)

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρωτοποριακή βιωματική εμπειρία για την κοινότητα στο ΚΑΠΗ του...

Τραγωδία με την 43χρονη: Μια κάμερα που “έπιασε” το smart του 39χρονου οδήγησε στη νεκρή Ελευθερία!

ΠΚ team ΠΚ team -
Λίγες ώρες μετά το υλικό από την κάμερα της...

Ηράκλειο: Eντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη – Θήκη όπλου και τσιγάρα τα πρώτα ευρήματα στην περιοχή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην περιοχή κοντά στο χωριό της 43χρονης βρέθηκαν μια...

Δήμος Ηρακλείου:«Μετακινήσεις με Μικρό Αποτύπωμα» η νέα Πράσινη Αποστολή της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Μετακινήσεις με Μικρό Αποτύπωμα» η νέα Πράσινη Αποστολή της...

