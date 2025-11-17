Η Βρετανία βάζει στοπ στη χρήση πειραματόζωων

Με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και 3D εκτύπωσης.
Τα πειράματα με ζώα θα μειωθούν ταχύτερα σύμφωνα με ένα νέο σχέδιο που στοχεύει στην αυξημένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και 3D βιοεκτυπωμένων ανθρώπινων ιστών δήλωσε ο Βρετανός υπουργός επιστήμης Πάτρικ Βάλανς.
Ο οδικός χάρτης που παρουσίασε ο Βάλανς στηρίζει την αντικατάσταση ορισμένων δοκιμών σε ζώα που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται όπου είναι απαραίτητο για να προσδιοριστεί η ασφάλεια προϊόντων όπως σωτήριες για τη ζωή εμβόλια και οι επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων σε ζωντανούς οργανισμούς και το περιβάλλον.
Η στρατηγική αναφέρει ότι η σταδιακή κατάργηση της χρήσης ζώων στην επιστήμη μπορεί να συμβεί μόνο όταν υπάρχουν αξιόπιστες και αποτελεσματικές εναλλακτικές μέθοδοι που παρέχουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για την έκθεση των ανθρώπων. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η νέα χρηματοδότηση για ερευνητές και η απλοποίηση της νομοθεσίας θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη μεθόδων όπως τα συστήματα organ-on-a-chip – μικροσυσκευές που μιμούνται τη λειτουργία ανθρώπινων οργάνων χρησιμοποιώντας πραγματικά ανθρώπινα κύτταρα.
Η ευρύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων σχετικά με μόρια και την πρόβλεψη εάν νέα φάρμακα θα είναι ασφαλή και αποτελεσματικά για τον άνθρωπο θα εφαρμοστεί, ενώ οι 3D βιοεκτυπωμένοι ιστοί θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ρεαλιστικά δείγματα ανθρώπινου ιστού, από δέρμα έως ήπαρ, για δοκιμές.
Άλλα σχέδια στο πλαίσιο της στρατηγικής περιλαμβάνουν το τέλος των κανονιστικών δοκιμών σε ζώα για την εκτίμηση της πιθανότητας ερεθισμού δέρματος και ματιών και της ευαισθητοποίησης του δέρματος έως το τέλος του 2026. Μέχρι το 2027, οι ερευνητές αναμένεται σύμφωνα με τη στρατηγική, να σταματήσουν τις δοκιμές της αντοχής του μπότοξ σε ποντίκια, ενώ μέχρι το 2030 οι φαρμακοκινητικές μελέτες που παρακολουθούν πώς ένα φάρμακο κινείται στο σώμα με την πάροδο του χρόνου σε σκύλους και κάποια πρωτεύοντα θηλαστικά θα μειωθούν.
«Κανείς στη χώρα μας που αγαπά τα ζώα δεν θέλει να βλέπει πόνο, και το σχέδιό μας θα στηρίξει την προσπάθεια να σταματήσει η δοκιμή σε ζώα όπου είναι δυνατόν και να εφαρμοστούν εναλλακτικές λύσεις μόλις είναι ασφαλές και αποτελεσματικό να γίνει. Αυτός είναι ένας οδικός χάρτης που θα διασφαλίσει ότι η κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις και οι οργανώσεις προστασίας των ζώων μπορούν να συνεργαστούν για να βρουν εναλλακτικές λύσεις στη δοκιμή σε ζώα ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά» ανέφερε ο υπουργός.
Ο Μπάρνει Ριντ υπεύθυνος επιστήμης και πολιτικής για τα ζώα στην επιστήμη στο μεγαλύτερο φιλοζωικό οργανισμό της Βρετανίας,τον RSPCA, δήλωσε: «Αυτή η στρατηγική θέτει έναν σαφή στόχο για την εξάλειψη της χρήσης ζώων και υποστηρίζει την αυξημένη πρόσβαση στις υποδομές, τις συνεργασίες και τους πόρους που απαιτούνται για την περαιτέρω ανάπτυξη και υιοθέτηση μη ζωικών μεθόδων. Αυτό θα βοηθήσει τους Βρετανούς επιστήμονες να υιοθετήσουν την υψηλής ποιότητας, ηθική επιστήμη που απαιτείται σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Αν υποστηριχθεί και εφαρμοστεί αποτελεσματικά η στρατηγική θα δημιουργήσει μια καλή βάση για την επιτάχυνση της αντικατάστασης των ζώων κάτι που θα είναι θετικό για τα ζώα, την επιστήμη και την κοινωνία»
Πηγή: naftemporiki.gr