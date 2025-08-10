ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίζεται σκάφος στο Αιγαίο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του in

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στο σημείο βρίσκεται το πλοίο Blue Star Dellos. Ελικόπτερο SuperPuma ρίχνει φως με προβολέα στο σκάφος. Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του in. https://www.in.gr/

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση διάσωσης σκάφους που βυθίζεται στο Αιγαίο.

Στο σημείο βρίσκεται το πλοίο Blue Star Dellos, που εκτελεί το δρομολόγιο από Πάρο προς Πειραιά.

Πάνω από το σκάφος που βυθίζεται, πετά ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας Super Puma, το οποίο ρίχνει φως με τον προβολέα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως το τέλος του Αυγούστου τα...

0
Σύμφωνα με τον γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρο Πρωτοψάλτη, παράδειγμα...

Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και...

0
Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την οριστικοποίηση του πακέτου...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως το τέλος του Αυγούστου τα...

0
Σύμφωνα με τον γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρο Πρωτοψάλτη, παράδειγμα...

Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και...

0
Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την οριστικοποίηση του πακέτου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Θεσσαλονίκη: Κοκαΐνη αξίας 5,5 εκατ. ευρώ εντοπίστηκε σε κοντέινερ στο λιμάνι
Επόμενο άρθρο
Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως το τέλος του Αυγούστου τα πρώτα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας – «Καμία αμφιβολία ότι τα χρήματα θα επιστραφούν»

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με τον γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρο Πρωτοψάλτη, παράδειγμα...

Σεισμός στην Τουρκία: Επιχειρήσεις απεγκλωβισμών μετά τις καταρρεύσεις κτιρίων

ΠΚ team ΠΚ team -
Δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε Λέσβο και Χίο όπου έγινε...

Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την οριστικοποίηση του πακέτου...

Ο Νετανιάχου παρουσίασε το σχέδιο της επόμενης ημέρας για τη Γάζα – Τι περιλαμβάνει

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST