Xανιά:Έκθεση και παρουσίαση βιβλίου στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών

25 Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Έκθεση Ζωγραφικής και Παρουσίαση Βιβλίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και οι Εκδόσεις Μετρονόμος, διοργανώνουν την έκθεση έργων της ζωγραφικής ομάδας “Η Παρέα των Χρωμάτων” με θέμα “Ελένη, μια γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο”, σε επιμέλεια του ζωγράφου Γιώργου Τζεγιαννάκη , με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Η έκθεση θα διαρκέσει από το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 έως και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025. Ωράριο έκθεσης: 10:00-14:00 και 18:00-21:00.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00.

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής της ποιήτριας Ζωής Δικταίου με τίτλο: Αύριο, μια Ελένη στην αίθουσα του Δ. Σ. του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

Την παρουσίαση θα προλογίσουν:

• Άννα Πεντάρη – Χαλαμπαλάκη, νηπιαγωγός, ζωγράφος

• Κωνσταντίνα Γεωργαντά, εκπαιδευτικός, ποιήτρια, κοινωνική ερευνήτρια

• Ελένη Σασλή, κοινωνική λειτουργός, ζωγράφος, διευθύντρια κοινωνικής υπηρεσίας γενικού νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος»

Την εκδήλωση πλαισιώνει μουσικά η Πολύμνια Κοτσώνη, μουσικός, συνθέτης, καθηγήτρια μουσικής, ερμηνεύτρια.

Θα συντονίσει η Άννα Κοτσώνη οικονομολόγος, ζωγράφος

Η έκθεση αφιερώνεται στην μνήμη της Ρηνούλας Παπουτσάκη, η οποία έφυγε πρόσφατα από κοντά μας. Θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας, με το γλυκό της χαμόγελο, η καλή της διάθεση και η αγάπη της για την ζωγραφική και τη ζωή.

Είσοδος ελεύθερη