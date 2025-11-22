ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Xανιά:Έκθεση και παρουσίαση βιβλίου στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

25 Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Έκθεση Ζωγραφικής και Παρουσίαση Βιβλίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και οι Εκδόσεις Μετρονόμος, διοργανώνουν την έκθεση έργων της ζωγραφικής ομάδας “Η Παρέα των Χρωμάτων” με θέμα “Ελένη, μια γυναίκα του χθες, του σήμερα, του αύριο”, σε επιμέλεια του ζωγράφου Γιώργου Τζεγιαννάκη , με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Η έκθεση θα διαρκέσει από το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 έως και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025. Ωράριο έκθεσης: 10:00-14:00 και 18:00-21:00.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00.
Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής της ποιήτριας Ζωής Δικταίου με τίτλο: Αύριο, μια Ελένη στην αίθουσα του Δ. Σ. του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

Την παρουσίαση θα προλογίσουν:
• Άννα Πεντάρη – Χαλαμπαλάκη, νηπιαγωγός, ζωγράφος

• Κωνσταντίνα Γεωργαντά, εκπαιδευτικός, ποιήτρια, κοινωνική ερευνήτρια
• Ελένη Σασλή, κοινωνική λειτουργός, ζωγράφος, διευθύντρια κοινωνικής υπηρεσίας γενικού νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος»

Την εκδήλωση πλαισιώνει μουσικά η Πολύμνια Κοτσώνη, μουσικός, συνθέτης, καθηγήτρια μουσικής, ερμηνεύτρια.
Θα συντονίσει η Άννα Κοτσώνη οικονομολόγος, ζωγράφος

Η έκθεση αφιερώνεται στην μνήμη της Ρηνούλας Παπουτσάκη, η οποία έφυγε πρόσφατα από κοντά μας. Θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας, με το γλυκό της χαμόγελο, η καλή της διάθεση και η αγάπη της για την ζωγραφική και τη ζωή.
Είσοδος ελεύθερη

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά: Νεκρός άντρας που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

0
Το τραγικό δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χωρίς τις...

Συνάντηση Υπουργού Αθλητισμού με τον Περιφερειάρχη Κρήτης...

0
Με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, συναντήθηκε σήμερα ο...

Χανιά: Νεκρός άντρας που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

0
Το τραγικό δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χωρίς τις...

Συνάντηση Υπουργού Αθλητισμού με τον Περιφερειάρχη Κρήτης...

0
Με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, συναντήθηκε σήμερα ο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη- Γαύδος: Πάνω από 16.000 μετανάστες από τις αρχές του έτους
Επόμενο άρθρο
Χανιά : Βράβευση της Vantarakis Hotel Collection στα World Luxury Hotel Awards 2025.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά: Νεκρός άντρας που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το τραγικό δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χωρίς τις...

Ο Όσιος Ιάκωβος ( Τσαλίκης ) και το διορατικό του χάρισμα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κείμενο - Φωτογραφίες: Σπύρος Θεοδ. Κουτσοχρήστος Ο Όσιος Ιάκωβος (...

Συνάντηση Υπουργού Αθλητισμού με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Ανακοινώθηκαν χρηματοδοτήσεις αθλητικών έργων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, συναντήθηκε σήμερα ο...

Ένωση Αστυνομικών Ηρακλείου: «Στελέχωση με νόμιμες διαδικασίες στη νέα Υποδιεύθυνση Μεσαράς»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η επιστολή - ανακοίνωση: «Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST