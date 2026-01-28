Αναζήτηση
Ξεκινάει το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με σύνθημα «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον Σοσιαλισμό!», ξεκινάει το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 29 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 19.30, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στη μεγάλη εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου (Λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι). Θα ακολουθήσει η θεατρική παράσταση “Το Μανιφέστο” του Μπ. Μπρεχτ.

Την επόμενη μέρα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στις 09.00 πμ, θα παρουσιάσει την εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής προς τους αντιπροσώπους του 22ου Συνεδρίου, στην έδρα της ΚΕ στον Περισσό.

Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες των συνέδρων, η συζήτηση και η ψήφιση της Απόφασης του 22ου Συνεδρίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου με την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του ΚΚΕ.

Επίσημη πρεμιέρα της νέας εποχής Allwyn για τον ΟΠΑΠ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
