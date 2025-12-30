Υπογραφή Σύμβασης Έργου «Κατασκευή Νέων Παιδικών Χαρών Δήμου Ρεθύμνης»

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης υπέγραψε σήμερα την σύμβαση ανάθεσης υλοποίησης του έργου ««Κατασκευή Νέων Παιδικών Χαρών Δήμου Ρεθύμνης».

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Άγγελου Μαλά και την σύμβαση συνυπέγραψε ο ανάδοχος του έργου, κ. Λάμπρος Τσικολιδάκης.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 430.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ και πόρους του Δήμου Ρεθύμνης και περιλαμβάνει την δημιουργία τριών νέων παιδικών χαρών στους οικισμούς Τσεσμέ, Περιβόλια και Άνω Μαλάκι του Δήμου Ρεθύμνης.

Πρόκειται για έργο το οποίο είχε συμβασιοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο, ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος, διότι, ενώ ξεκίνησε τις εργασίες, δεν τήρησε το χρονοδιάγραμμα που επέβαλε η σύμβαση που υπογράφηκε τότε. Μετά την οριστική κήρυξη ως έκπτωτου του αρχικού αναδόχου έγιναν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για την ανάδειξη του επόμενου αναδόχου, ο οποίος θα υλοποιήσει τις λοιπές εργασίες και θα παραδώσεις τρεις σύγχρονες παιδικές χαρές για τις ανάγκες των παιδιών του δήμου μας.

Κάθε παιδική χαρά αντιμετωπίστηκε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μεγέθους της, της θέσης της, του προσανατολισμού της και των πληθυσμιακών στοιχείων της περιοχής που προβλέπεται να κατασκευαστεί.

Η κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων φιλοξενίας των παιδικών χαρών, η τοποθέτηση των ενδεδειγμένων παιχνιδιών, η εξασφάλιση ειδικών κατασκευών για το παιχνίδι παιδιών με αναπηρίες και η ανάλογη σήμανση για τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται, αποτελούν το αντικείμενο της εργολαβίας.

Στόχος είναι μέχρι το προσεχές θέρος, ο Τσεσμές, τα Περιβόλια και το Άνω Μαλάκι, να έχουν καινούργιους και ασφαλείς χώρους ψυχαγωγίας και παιχνιδιού για τα παιδιά των τριών οικισμών.