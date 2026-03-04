Υπόθεση Tεμπών: Αρνητική η πρόταση της εισαγγελέως για τις εκταφές

Απορρίπτει ως «αλυσιτελή και στερούμενη οιουδήποτε πραγματικού αντικειμένου» την προσφυγή δύο οικογενειών για τις εκταφές η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Λάρισας κ. Κ. Παπαϊωάννου. Στην σχετική πρότασή της προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, στο οποίο προσέφυγαν συγγενείς μετά την άρνηση της Εισαγγελέως να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις επί των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού, η κ. Παπαϊωάννου προτείνει στο δικαστικό συμβούλιο να απορρίψει τις προσφυγές. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τονίζει ότι η ερευνώμενη δικογραφία αφορά στους ιατροδικαστές, που χειρίστηκαν την υπόθεση των Τεμπών, οι οποίοι ερευνώνται για «παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση». Στις αρχές Οκτωβρίου και υπό την πίεση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτση, πατέρα του Ντένι, η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας ανέσυρε παλαιότερη δικογραφία που αφορούσε στον έλεγχο των ιατροδικαστών και την ενσωμάτωσε με νεότερη προκειμένου να δοθεί το «πράσινο φως» για τις εκταφές. Σε αυτή τη δικογραφία στηρίζεται η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για να απορρίψει τις προσφυγές, δηλώνοντας προς το Δικαστικό Συμβούλιο ότι η έρευνα για τις αιτίες θανάτου των θυμάτων από τυχόν υδρογονάνθρακες ή άλλες ουσίες έχει «κλείσει» με το… κλείσιμο της κύριας ανάκρισης και συνεπώς, δεν συντρέχει λόγος να αποσταλούν οι σοροί για εξετάσεις στο εξωτερικό. Αντιθέτως, προτείνει να γίνουν οι εκταφές και οι σοροί να εξεταστούν σε ιατροδικαστικά εργαστήρια της ημεδαπής, τα οποία να διεξάγχουν όσες εξετάσεις μπορούν. Σύμφωνα με την διαδικασία, την υπόθεση θα παραλάβει εισηγητής, θα τη μελετήσει και θα την εισάγει με τη δική του πρόταση στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.