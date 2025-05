13ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων 2025 “Πόλεμος και Ειρήνη”

Το Φεστιβάλ-θεσμός της μουσικής δωματίου διεθνώς επιστρέφει στα Χανιά για 13η χρονιά ενώνοντας κορυφαίους μουσικούς από ολόκληρο τον κόσμο

Ζωντανά επί σκηνής οι παγκοσμίου φήμης σολίστ Denis Kozhukhin και Roman Simović στην κορυφαία διοργάνωση που πλαισιώνουν η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου και ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης

Οκτώ συναυλίες, δεκατρείς συνθέσεις του κλασικού αλλά και του σύγχρονου κλασικού ρεπερτορίου, είκοσι βιρτουόζοι μουσικοί από ολόκληρο τον κόσμο, τρία venues, παράλληλες δράσεις: Πόλος έλξης για την Κρήτη, το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, η διεθνών προδιαγραφών διοργάνωση που έχει εξελιχθεί πλέον σε θεσμό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού, επιστρέφει για 13η χρονιά στο μεταίχμιο του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου 2025, συστήνοντας στο κοινό κορυφαίους εκπροσώπους του παγκόσμιου μουσικού στερεώματος, και ανατέμνει, αυτή τη φορά, τις έννοιες “Πόλεμος και Ειρήνη”.

Στην επέτειο 80 χρόνων από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, αλλά και στη σκιά των ανοιχτών πολεμικών μετώπων στην Ευρώπη και στον κόσμο, διακεκριμένοι μουσικοί, μεταξύ των οποίων ο νικητής του διάσημου διαγωνισμού Queen Elizabeth, πολυβραβευμένος Ρώσος σολίστ του πιάνου Denis Kozhukhin, από τις 25 Αυγούστου έως και την 1η Σεπτεμβρίου, με έδρα τo Συνεδριακό Κέντρο του Minoa Palace Resort, θέτουν στο επίκεντρο τον Άνθρωπο και διατρέχουν, μέσα από την παγκόσμια γλώσσα, της Μουσικής, όλο το φάσμα της ηρωικής και πένθιμης περιδίνησής του από το σκοτάδι του πολέμου στο ξέφωτο της ειρήνης.

Υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Υπουργείο Πολιτισμού, με την αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και τη συνδρομή του Δήμου Χανίων, του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Πλατανιά, η υψηλών προδιαγραφών διοργάνωση πλαισιώνεται για πρώτη φορά πολιτικοκοινωνικά από την ιστορικό Μαρία Ευθυμίου.

Η εκκίνηση δίνεται -για πρώτη φορά εκτός Νομού Χανίων- στο Κηποθέατρο Ηρακλείου την Κυριακή 24 Αυγούστου και η “αυλαία” πέφτει την Τετάρτη 3 και την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στην Αρχαία Άπτερα με την τιμητική σύμπραξη του χαρισματικού ηθοποιού Μιχάλη Αεράκη στο ρόλο του αφηγητή στην «Ιστορία του Στρατιώτη» του Igor Stravinsky.

Υπό τους συμβολικούς τίτλους “Πληγές και θρήνοι”, “Φως και σκιά”, “Μεταμορφώσεις”, “Πριν την καταιγίδα”, “Παραλλαγές νίκης” και “Η ιστορία του στρατιώτη”, η φετινή διοργάνωση ξετυλίγει ένα θεματικό νήμα που συνδέει σημαντικά έργα, γραμμένα λίγο πριν, λίγο μετά ή κατά τη διάρκεια του Πολέμου, για να υμνήσουν θριάμβους, να θρηνήσουν ήττες, καθώς και να στοχαστούν πάνω στη συντριβή του θανάτου και στην αξία της ζωής.

Ειδικότερα, ζωντανά θα ερμηνευτούν, μεταξύ άλλων, μουσικά μνημεία για τα αμέτρητα θύματα της ναζιστικής λαίλαπας που σάρωσε την Ευρώπη, όπως το Όγδοο Κουαρτέτο του Ντμίτρι Σοστακόβιτς, το Κουιντέτο του Μιετσισλάβ Βάινμπεργκ και οι Μεταμορφώσεις του Ρίχαρντ Στράους, μεγαλειώδη κλασικά έργα για την Ευρώπη του ανθρωπισμού, της δημοκρατίας και της πολιτισμικής ακμής, όπως η Σονάτα για δύο πιάνα του Μότσαρτ και το Τρίο με κλαρινέτο του Μπετόβεν, και πρωτοποριακά αριστουργήματα του 20ού αιώνα, όπως το Κοντσερτίνο του Γιάνατσεκ και η Σονάτα για δύο πιάνα και κρουστά του Μπάρτοκ.

Ακόμη, σε έναν οφειλόμενο φόρο τιμής στον Μίκη Θεοδωράκη με την αφορμή της επετείου συμπλήρωσης ενός αιώνα από τη γέννησή του, το Φεστιβάλ παρουσιάζει ένα από τα πιο ρηξικέλευθα και πυροτεχνηματικά λόγια έργα του, το Τέταρτο Κουαρτέτο για έγχορδα, ενώ, επιπλέον, υποδέχεται για πρώτη φορά τον παγκοσμίως περιζήτητο βιρτουόζο του πιάνου Denis Kozhukhin, που θα ερμηνεύσει το επικών διαστάσεων έργο του Αμερικανού συνθέτη Φρεντερίκ Ρζέφσκι “Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος”, μία σειρά 36 παραλλαγών πάνω στο ομώνυμο τραγούδι από τη Χιλή, έναν συγκινητικό ύμνο του διαρκούς αγώνα κατά της απολυταρχίας και, παράλληλα, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πιανιστικά έργα της εποχής μας.

Το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων διευρύνεται κι ανοίγει να φτερά του. Μετά από 46 μοναδικές συναυλίες, η φετινή –13η– διοργάνωση, με τίτλο “Πόλεμος και Ειρήνη” αντλεί το περιεχόμενό της από τα δεινά του πολέμου, αλλά και από τον πόθο και την ελπίδα για ειρήνη. Ένα θέμα επίκαιρο όσο ποτέ στις ταραχώδεις εποχές που διανύουμε. Οκτώ συναρπαστικές συναυλίες, δύο εκ των οποίων, και φέτος, στην εμβληματική Αρχαία Άπτερα. Σημαντικά αφιερώματα.

Λαμπρές μετακλήσεις, αλλά και η τόσο τιμητική παρουσία της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου. Όλα αυτά συνθέτουν τη φετινή μας μουσική πρόταση, που για πρώτη φορά –με πολύτιμο συνοδοιπόρο την Περιφέρεια Κρήτης– θα φτάσει πιο μακριά, εκτός νομού Χανίων, με μια “avant première” στο Κηποθέατρο Ηρακλείου. Σας περιμένουμε με χαρά και φέτος!» αναφέρει στο μήνυμά του ο Γιώργος Μαθιουλάκης, Διευθυντής του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων.

Συμμετέχουν, με σειρά εμφάνισης, οι μουσικοί:

Josef Špaček (βιολί), Roman Simović (βιολί), David Bogorad (βιόλα), Άγγελος Λιακάκης (βιολοντσέλο), Βασίλης Βαρβαρέσος (πιάνο), Alexander Wollheim (βιολοντσέλο), Milena Simović (βιόλα), Τίτος Γουβέλης (πιάνο), Odile Ettelt (κλαρινέτο), Γιώργος Δεμερτζής (βιολί), Ελεάνα Στράτου (βιολί), Ιάσων Κεραμίδης (βιολί), Κωνσταντίνος Σηφάκης (κοντραμπάσο), Άγγελος Σιωράς (κόρνο), Malte Refardt (φαγκότο), Jean-Baptiste Leclère (κρουστά), Σπύρος Λάμπουρας (κρουστά), Denis Kozhukhin (πιάνο), Δημήτρης Γκόγκας (κορνέτα/τρομπέτα) και Γιώργος Κρίμπερης (τρομπόνι).

Πρόγραμμα συναυλιών

Avant premiere στο Ηράκλειο

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025

ώρα 21.00

Έργα Shostakovich & Weinberg

Μικρό Κηποθέατρο Ηρακλείου

Είσοδος δωρεάν με δελτία εισόδου

Συναυλία 1η: Πληγές και θρήνοι

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025

ώρα 21.00

Έργα Shostakovich & Weinberg

Αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου

Minoa Palace Resort

15€ γενική είσοδος

7€ φοιτητές/νέοι ως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ

Διάλεξη της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025

ώρα 21.00

Αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου

Minoa Palace Resort

Είσοδος δωρεάν με δελτία εισόδου

Συναυλία 2η: Φως & Σκιά

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025

ώρα 21.00

Έργα Beethoven, Schnittke & Mozart

Αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου

Minoa Palace Resort

15€ γενική είσοδος

7€ φοιτητές/νέοι ως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ

Συναυλία 3η: Μεταμορφώσεις

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025

ώρα 21.00

Έργα Θεοδωράκη, Prokofiev & R. Strauss

Αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου

Minoa Palace Resort

15€ γενική είσοδος

7€ φοιτητές/νέοι ως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ

Συναυλία 4η: Πριν την καταιγίδα

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025

ώρα 21.00

Έργα Bartok, Τζιβένη & Janacek

Αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου

Minoa Palace Resort

15€ γενική είσοδος

7€ φοιτητές/νέοι ως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ

Συναυλία 5η: Παραλλαγές νίκης

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025

ώρα 21.00

F. Rzewski: The People United Will Never Be Defeated!

Αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου

Minoa Palace Resort

15€ γενική είσοδος

7€ φοιτητές/νέοι ως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ

Συναυλία 6η & 7η: Η ιστορία του στρατιώτη

Τετάρτη 3 & Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025

ώρα 21.00

Igor Stravinsky: Ιστορία του στρατιώτη

Αρχαιολογικός Χώρος Απτέρας

Είσοδος δωρεάν με δελτία εισόδου

Πληροφορίες

13ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων 2025

“Πόλεμος και Ειρήνη”

Avant première: Κυριακή 24 Αυγούστου – Μικρό Κηποθέατρο Ηρακλείου

– Είσοδος δωρεάν με δελτία εισόδου

Δευτέρα 25 Αυγούστου – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου Minoa Palace Resort

Λήξη: Τετάρτη 3 και Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου – Αρχαία Άπτερα

– Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

*Oι συναυλίες στo Κηποθέατρο Ηρακλείου και την Αρχαία Άπτερα εντάσσονται στο Φεστιβάλ Κρήτης – Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης

Ενιαίο εισιτήριο 5 συναυλιών & διάλεξης

25/8 – 01/09/2025

Αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου

Minoa Palace Resort

60€ τιμή ενιαίου εισιτηρίου (5 συναυλιών & διάλεξης)

40€ τιμή ενιαίου εισιτηρίου (5 συναυλιών & διάλεξης) για φοιτητές/νέους ως 25 ετών, ανέργους, ΑμεΑ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Υπηρεσία Εισιτηρίων – Ticket Services

Τηλεφωνικά: 210 7234567

Online: www.ticketservices.gr

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

H online και η τηλεφωνική αγορά περιλαμβάνει χρέωση υπηρεσίας 5%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Polytonality AMKE

Email: Info@polytonality.gr

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Υπουργείο Πολιτισμού

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Περιφέρεια Κρήτης

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Δήμος Χανίων, Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Πλατανιά

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: EMresorts

ΧΟΡΗΓΟΣ: Alpha Bank

Περισσότερα: www.chambermusicfestival.gr