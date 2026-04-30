Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 1 Μαΐου έως την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 συνοπτικά:

Σάββατο 2 Μαΐου

Η Μικτή Χορωδία Concordia Β.Ω.Χ. παρουσιάζει τη συναυλία «Από το φως στη σκιά»

Η Μικτή Χορωδία Concordia Β.Ω.Χ. παρουσιάζει τη συναυλία «Από το φως στη σκιά», ένα αφηγηματικό μουσικό ταξίδι στον κόσμο του μιούζικαλ. Η παράσταση ξεδιπλώνει μια σκηνική διαδρομή μέσα από δυναμικά medleys βασισμένα σε τρία εμβληματικά μιούζικαλ του παγκόσμιου ρεπερτορίου: το The Lion King, το Les Misérables και το The Phantom of the Opera.

Με αφήγηση που συνδέει τις ιστορίες και τη μουσική αυτών των έργων, η παράσταση οδηγεί το κοινό σε μια πορεία από το φως… στη σκιά.

Διεύθυνση χορωδίας: Δέσποινα Δρακάκη

Αφήγηση: Αγγελική Αλβανού

Πιάνο: Μιχάλης Κουμουτσάκος

Πλήκτρα: Πέτρος Δουνάβης

Κρουστά: Ηλίας Κοντούδης

Χορωδοί

Ανδρικές φωνές: Αρτέμης Ξωμεριτάκης, Βασίλης Θεοδώρου, Γιάννης Κόλιας, Γιώργος Μαρκαντωνάκης, Μάριος Κοσμαδάκης, Μάρκος Χρυσοφάκης, Παναγιώτης Πινήρος, Σταύρος Βαμβουνάκης, Σταύρος Τσαπάρας, Kjartan Haraldsson Berg

Γυναικείες φωνές: Αγγελική Πινήρου, Αμύρσα Γιαννακάκη, Αναστασία Φίλη, Αφροδίτη Κλεινάκη, Βάλια Κοντονίκα, Ανθή Μανουσέλη, Ειρήνη Σπυρλιδάκη, Ελένη Ρεντινιώτη, Ελευθερία Ροδοκανάκη, Ελίνα Βαμιανάκη, Έλενα Γκίκα,

Εύα Σπανουδάκη, Εύη Σταμπουλίδου, Ζωή Βουλγαράκη, Ηρώ Αγγελάκη, Κατερίνα Πολυχρονάκη, Κλαίρη Κεκάκη, Μάρα Κουλαξουζίδου, Μαρίνα Μπουζάκη, Μαρία Λεκάκη, Μαρία Μεγαλοοικονόμου, Μαρία Χριστίνα Παπαλέξη, Όλγα Τσίρου, Σοφία Μπόσκο, Φαίδρα Γαλανάκη

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Ώρα 21:00. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ. Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link:

Σκάκι και μουσική – Masterclass – διάλεξη του μετρ του σκακιού και καθηγητή μουσικής στο Μουσικό Σχολείο Παλλήνης Αχιλλέα Ζωγράφου με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φίλων, σας προσκαλούν στην εκδήλωση με τίτλο “Σκάκι και Μουσική” που θα πραγματοποιηθεί στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου το Σάββατο 02 Μαίου 2026 και ώρα 6μμ.

Η εκδήλωση διερευνά τις κοινές αρχές ανάμεσα στα μουσική και το σκάκι, με τη μορφή masterclass – διάλεξης εμπλουτισμένης με επιλεγμένα μουσικά κομμάτια για κιθάρα και πιάνο, που θα εκτελούν ζωντανά μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

Αποτελεί παρουσίαση του εγκεκριμένου από τη ΔευτεροΒάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου Πολιτιστικού Προγράμματος του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, με τίτλο: “Συνθέσεις για πιάνο και σκακιστική δημιουργία” (υπεύθυνοι καθηγητές: Ασπασία Καραλή, Ασπαλένα Κωτούζα, Ευαγγελία Στρατάκη, Iσμήνη Νίσκου, Ευάγγελος Πάνου, Τρύφωνας Θωμόπουλος).

Τη διάλεξη θα παρουσιάσει ο Αχιλλέας Ζωγράφος, καθηγητής πιάνου του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης και διακεκριμένος μετρ σκακιού, συγγραφέας του βιβλίου “Music and Chess:

Apollo meets Caissa”, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Russell Enterprises. Μέσα από επιλεγμένα μουσικά έργα, σκακιστικά προβλήματα και παρτίδες, αναδεικνύεται ότι τα δύο πεδία μοιράζονται παρόμοιες δομές σκέψης, μορφές οργάνωσης και αισθητικά κριτήρια.

Η παρουσίαση έχει βιωματικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας ακρόαση, ανάλυση, παραδείγματα στη σκακιέρα και εκτέλεση μουσικών αποσπασμάτων. Η εκδήλωση θα κλείσει με παρτίδα σκακιού σιμουλτανέ μεταξύ των μαθητών και του κ. Αχ. Ζωγράφου.

Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου. Ώρα έναρξης: 18:00.

Κυριακή 3 Μαΐου 2026

2o CINEphil101 – Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου. Από Κυριακή 3 Μαΐου έως Κυριακή 10 Μαΐου.

Το «CINEphil 101 – Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου» επιστρέφει στο ΠΣΚΗ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, από τις 3 έως τις 10 Μαΐου 2026. Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον φορέα πολιτισμού HE.art (ΗΡΑΚΛΕΙΟ art) με τη συμπαραγωγή πλέον του ΠΣΚΗ, φέρνει τη φιλοσοφία στον δημόσιο χώρο μέσα από το κριτικό βλέμμα του σύγχρονου ανεξάρτητου

κινηματογράφου, δημιουργώντας έναν ζωντανό κόμβο τέχνης και ιδεών. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει Διαγωνιστικό Τμήμα με διεθνείς ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, ενότητες ταινιών μικρού μήκους αλλά και ταινιών animation σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ ANIMASYROS,

όπως και τις ειδικές προβολές «Philosophers meet Film» και «Filmmakers meet the Public» στις οποίες καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί και κινηματογραφικοί δημιουργοί συνομιλούν με το κοινό. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, εφήβους και εκπαιδευτικούς, ενώ η διοργάνωση πλαισιώνεται από ανοιχτές εκδηλώσεις και παράλληλες δράσεις πολιτισμού. Ελεύθερη είσοδος.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (αίθουσα Συναυλιών). Ώρα 12:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες στο link:

Δευτέρα 4 Μαΐου

Συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης Ίτανος στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου. Η Λέσχη Ανάγνωσης Ίτανος πραγματοποιεί την τακτική της συνάντηση στον γνώριμο και φιλόξενο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου.

Πολυχώρος- Γκαλερί της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8). Ώρα έναρξης: 19:00.

Τρίτη 5 Μαΐου

Συζήτηση με τον Καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας Στέφανο Κακλαμάνη στο βιβλιοπωλείο της Βικελαίας. Οι εκδόσεις της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης σας προσκαλούν σε μια συζήτηση με τον Καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας (ΕΚΠΑ) Στέφανο Κακλαμάνη με αφορμή το νέο του βιβλίο «Mario Vitti, μελετητής της πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας».

Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης . Ώρα έναρξης: 11 π.μ.

Διάλεξη της Επίκουρης Καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ Τατιάνας Μαρκάκη με θέμα το βιβλίο της «Women and Material Culture in 17th-Century Crete». Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου διοργανώνει ομιλία της Επίκουρης Καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ Τατιάνας Μαρκάκη με θέμα το βιβλίο της «Women and Material Culture in 17th-Century Crete», το οποίο αφορά στον ενετικό Χάνδακα.

Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου. Ώρα έναρξης: 19:30.

Τετάρτη 6 Μαΐου

Παρουσίαση βιβλίου «Οι αλιγαβρέδες τ’ Αυγενιού»- Η Περιφέρεια Κρήτης και η Ένωση Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου (ΕΦΝΗ) σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Οι αλιγαβρέδες τ’ Αυγενιού»- έμμετρο μυθιστόρημα της Άννας Τακάκη- Μαρκάκη.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

– Ζαχαρίας Κατσακός, D.E.A. Νεοελληνικής Φιλολογίας- συγγραφέας

– Κωστής Λαγουδιανάκης, δάσκαλος-ριμαδόρος

Αποσπάσματα θα διαβάσουν:

– Νίκος Λουκαδάκης, αρθρογράφος- μελετητής της κρητικής διαλέκτου

– Εύα Κοντού, εκπαιδευτικός- ραδιοφωνική παραγωγός

– Φωτεινή Μαρκουτσάκη- Κτιστάκη, Γενική Γραμματέας Παγκρητίου Συλλόγου Βυζαντινής Μουσικής

Συντονίζει η Μαρία Ζωγραφάκη, εκπαιδευτικός, ΜΑ Νεοελληνικής Φιλολογίας. Το βιβλίο θα διατίθεται δωρεάν.

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (Ανδρόγεω 4,). Ώρα έναρξης: 19:30.

Συνεχίζονται….

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων,

σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης.

Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ. Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα.

Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του. Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων,

φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.

Έκθεση με έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου στα Ενετικά Τείχη

H πρώτη έκθεση με ψηφιακές ανατυπώσεις μεγάλης κλίμακας 20 σπουδαίων έργων από τη Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου που φιλοξενούνται στην πύλη του Αγίου Γεωργίου στα Ενετικά Τείχη. Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου,

στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να προβάλλει την πλούσια εικαστική Συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων μεγάλης κλίμακας των έργων της σε διαφορετικά εσωτερικά κι υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών,

αρχής γενομένης από την Πύλη του Αγίου Γεωργίου. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων κατά μήκος των πεζοπορικών διαδρομών αλλά κι εντός των πυλών των Ενετικών Τειχών, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη Δημοτική Συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν.

Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 και σε άλλα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, μετατρέποντας τη διαδρομή τους από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από τις 08:00 έως τις 22:00.

Πύλη Αγίου Γεωργίου.

