ΚΡΗΤΗ

Μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης Γιώργη Χ. Μαρινάκη για την Εργατική Πρωτομαγιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εργατική Πρωτομαγιά 2026

Μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνης & Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης
Γιώργη Χ. Μαρινάκη

Η Πρωτομαγιά δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι μια ζωντανή υπενθύμιση των αγώνων που διαμόρφωσαν τα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο. Είναι η ημέρα που τιμούμε όσους διεκδίκησαν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, δίκαιες αμοιβές και κοινωνική δικαιοσύνη, συχνά με μεγάλο προσωπικό κόστος.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το μήνυμα της Πρωτομαγιάς παραμένει επίκαιρο. Σε μια εποχή αβεβαιότητας, με την εργασία να μετασχηματίζεται και τις ανισότητες να διευρύνονται, οφείλουμε να επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων.

Η τεχνολογική πρόοδος και η οικονομική ανάπτυξη δεν έχουν αξία αν δεν συνοδεύονται από κοινωνική πρόοδο και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Η ίδια η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, παράλληλα με την ευεργετική αξιοποίηση της, έρχεται να θέσει σοβαρά διλήμματα ως προς την προστασία της εργασίας , γεγονός, που πρέπει να το διαχειριστούμε με σύνεση και προοδευτική προοπτική.

Η εργασία δεν είναι απλώς μέσο επιβίωσης. Είναι θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατίας. Η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας και η στήριξη των νέων και των πιο ευάλωτων εργαζομένων αποτελούν βασικές προτεραιότητες για ένα δίκαιο μέλλον.

Η Πρωτομαγιά είναι ημέρα ευθύνης. Μας καλεί να διεκδικούμε, να συμμετέχουμε και να χτίζουμε μια κοινωνία όπου η πρόοδος θα ανήκει σε όλους και όχι σε λίγους.

Το κατέδειξαν οι αγώνες του Ρεθεμνιώτη Αγωνιστή Λούι Τίκα που θυσιάστηκε για ένα πιο δίκαιο κόσμο.

Και το ίδιο προσδιορίζει ο λόγος του πρωτεργάτη αγωνιστή συντοπίτη μας Σταύρου Καλλέργη με το διαρκώς επίκαιρο μήνυμα «Πάντες δι’ έκαστον και έκαστος δια πάντας».

Ας τιμήσουμε, λοιπόν, αυτή την ημέρα με ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα. Γιατί μπορούμε να διαμορφώσουμε έναν κόσμο πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο και πιο συμπεριληπτικό για όλους.

Ηράκλειο:Στο Παγκρήτιο Στάδιο η προετοιμασία κορυφαίων ξένων...

0
Για άλλη μια χρονιά, το Παγκρήτιο Στάδιο αποτελεί πόλο...

Από την Παρασκευή 01-05-2026 έως και την...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους...

Ηράκλειο:Στο Παγκρήτιο Στάδιο η προετοιμασία κορυφαίων ξένων...

0
Για άλλη μια χρονιά, το Παγκρήτιο Στάδιο αποτελεί πόλο...

Από την Παρασκευή 01-05-2026 έως και την...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους...
Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Στο Παγκρήτιο Στάδιο η προετοιμασία κορυφαίων ξένων αθλητών και ομάδων στίβου από χώρες της Ε.Ε

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Για άλλη μια χρονιά, το Παγκρήτιο Στάδιο αποτελεί πόλο...

Από την Παρασκευή 01-05-2026 έως και την Πέμπτη 14-05-2026. Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους...

Χανιά:Ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τη σύνταξη στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης υδάτων του Δήμου Καντάνου-Σελίνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, 30 Απριλίου 2026, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στο Δημαρχείο...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

