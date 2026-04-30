Μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης Γιώργη Χ. Μαρινάκη για την Εργατική Πρωτομαγιά

Εργατική Πρωτομαγιά 2026

Μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνης & Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης

Γιώργη Χ. Μαρινάκη

Η Πρωτομαγιά δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι μια ζωντανή υπενθύμιση των αγώνων που διαμόρφωσαν τα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο. Είναι η ημέρα που τιμούμε όσους διεκδίκησαν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, δίκαιες αμοιβές και κοινωνική δικαιοσύνη, συχνά με μεγάλο προσωπικό κόστος.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το μήνυμα της Πρωτομαγιάς παραμένει επίκαιρο. Σε μια εποχή αβεβαιότητας, με την εργασία να μετασχηματίζεται και τις ανισότητες να διευρύνονται, οφείλουμε να επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων.

Η τεχνολογική πρόοδος και η οικονομική ανάπτυξη δεν έχουν αξία αν δεν συνοδεύονται από κοινωνική πρόοδο και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η ίδια η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, παράλληλα με την ευεργετική αξιοποίηση της, έρχεται να θέσει σοβαρά διλήμματα ως προς την προστασία της εργασίας , γεγονός, που πρέπει να το διαχειριστούμε με σύνεση και προοδευτική προοπτική.

Η εργασία δεν είναι απλώς μέσο επιβίωσης. Είναι θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατίας. Η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας και η στήριξη των νέων και των πιο ευάλωτων εργαζομένων αποτελούν βασικές προτεραιότητες για ένα δίκαιο μέλλον.

Η Πρωτομαγιά είναι ημέρα ευθύνης. Μας καλεί να διεκδικούμε, να συμμετέχουμε και να χτίζουμε μια κοινωνία όπου η πρόοδος θα ανήκει σε όλους και όχι σε λίγους.

Το κατέδειξαν οι αγώνες του Ρεθεμνιώτη Αγωνιστή Λούι Τίκα που θυσιάστηκε για ένα πιο δίκαιο κόσμο.

Και το ίδιο προσδιορίζει ο λόγος του πρωτεργάτη αγωνιστή συντοπίτη μας Σταύρου Καλλέργη με το διαρκώς επίκαιρο μήνυμα «Πάντες δι’ έκαστον και έκαστος δια πάντας».

Ας τιμήσουμε, λοιπόν, αυτή την ημέρα με ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα. Γιατί μπορούμε να διαμορφώσουμε έναν κόσμο πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο και πιο συμπεριληπτικό για όλους.