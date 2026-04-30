Χανιά:Ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τη σύνταξη στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης υδάτων του Δήμου Καντάνου-Σελίνου

Σήμερα, 30 Απριλίου 2026, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στο Δημαρχείο στην Παλαιόχωρα. Κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η σύνταξη στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης υδάτων του δήμου.

Στη συνάντηση από πλευράς του Δήμου συμμετείχαν, ο Δήμαρχος Αντώνιος Κων. Περράκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχαήλ Τωμαδάκης, ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Δρακάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σελίνου Ιωάννης Βαρδουλάκης, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ Σελίνου Εμμανουήλ Ψαρουδάκης και οι Πρόεδροι όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Επίσης συμμετείχαν οι Μελετητές Δρ. Αδάμ Αδαμίδης, Ειδικός Υδρογεωλόγος και Ιωάννης Τσεπκεντζής, MSc Τεχνικός Γεωλόγος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναλυτική παρουσίαση και καταγραφή όλων των διαθέσιμων δεδομένων που αφορούν τα υφιστάμενα προβλήματα υδροδότησης και διαχείρισης υδάτινων πόρων καθώς και κατάθεση προτάσεων και παρεμβάσεων από πλευράς των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, με γνώμονα τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων.

Αυτή η συνάντηση ήταν η επισφράγιση μίας δεκαήμερης προσπάθειας καταγραφής όλων των πηγών του Δήμου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, της ΔΕΥΑ Σελίνου, των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Επιστημονικής Ομάδας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε κλίμα συνεργασίας και προώθησης ολοκληρωμένων λύσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.