Σχολή Γονέων από το ΚΕΚ Επιμελητηρίου Ηρακλείου : Δωρεάν σεμινάριο εν όψει Πανελληνίων

Με ένα δωρεάν σεμινάριο αφιερωμένο στη διαχείριση άγχους των μαθητών που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες εξετάσεις ξεκινάει τη λειτουργία της η Σχολή Γονέων του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Λυκείου και γονείς υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και σε οποιονδήποτε / οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο/η.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν πρακτικές στρατηγικές για:

• την κατανόηση του άγχους των παιδιών

• την αποτελεσματική υποστήριξή τους

• τη δημιουργία ήρεμου και ενισχυτικού οικογενειακού περιβάλλοντος.

Το δωρεάν σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 06 Μαΐου από 19:00 έως 20:30 στις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Λ. Ικάρου & Αρχιμήδους 1, Τ.Κ. 7160 (δωρεάν χώρος στάθμευσης).

Εισηγήτρια: Ειρήνη Καρακωνσταντή, Κοινωνική Λειτουργός.

Για τη συμμετοχή απαιτείται τηλεφωνική δήλωση στο: 2810-331580 από τις 08:00 έως 18:00.

Η δράση αποτελεί μια πρώτη γνωριμία με τη Σχολή Γονέων, η οποία θα λειτουργήσει επισήμως τον προσεχή Οκτώβριο, με στόχο τη στήριξη γονέων και παιδιών σε κρίσιμες εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές φάσεις της ζωής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Σχολή Γονέων διατίθενται στον σύνδεσμο: https://katartisi.gr/seminaria/sxoli_gonewn/ .