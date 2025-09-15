«Το αίμα μας ενώνει!»

23η Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών Ρεθύμνου: η Φλόγα της Αγάπης στο Ρέθυμνο

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου «Δότες Ζωής» σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Π.Ο.Σ.Ε.Α., διοργανώνει για 23η χρονιά την ετήσια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στο Ρέθυμνο.

Η εκδήλωση, η οποία έχει καθιερωθεί ως σύμβολο αλληλεγγύης και προσφοράς, επιδιώκει να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Με το σύνθημα «Το αίμα μας ενώνει», η φετινή δράση έχει στόχο να ενώσει την τοπική κοινωνία και να τιμήσει όλους όσους με τη γενναιοδωρία τους σώζουν ζωές μέσω της εθελοντικής προσφοράς αίματος.

Η Λαμπαδηδρομία περιλαμβάνει συμβολικές δράσεις, εκδηλώσεις και τιμητικές βραβεύσεις για αιμοδότες που έχουν προσφέρει σημαντικές μονάδες αίματος, ενώ θα τιμηθεί και η μνήμη του πρώτου αιματολόγου του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, κ. Δρανδάκη, για την αφοσίωσή του στον τομέα της αιμοδοσίας.

Προσκαλούμε τις αρχές του Νομού Ρεθύμνου, Δήμους, φορείς, συλλόγους, σχολεία, πολίτες κι εθελοντές αιμοδότες να συμμετάσχουν στην λαμπαδηδρομία, με σκοπό να ενώσουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό: την ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας και την προώθηση του μηνύματος της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η εκδήλωση αυτή συνεισφέρει ενεργά στην ενίσχυση των νοσοκομείων της Κρήτης σε αίμα, αλλά και για να τιμήσει όσους κι όσες καθημερινά αγωνίζονται για τη ζωή!

Το Αίμα μας ενώνει! Καλούμε κάθε πολίτη να κρατήσει τη Φλόγα της Αγάπης και να γίνει μέρος αυτής της σπουδαίας προσπάθειας.

Ημερομηνία Λαμπαδηδρομίας: Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025

Ώρα Έναρξης: 19:00

Τοποθεσία: Ρέθυμνο Αφετηρία: Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη Τερματισμός – Τελετή εκδήλωσης: Πλατεία Νομαρχίας

Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής στο 6972836754, 6947271423 και στο μέιλ του συλλόγου seareth.doteszois@gmail.com

Υπό την αιγίδα: Βουλή των Ελλήνων, E.KE.A (Εθνικό Κέντρο Αίματος), Π.Ο.Σ.Ε.Α. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών), Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας.

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου ΔΟΤΕΣ ΖΩΗΣ, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Π.Ο.Σ.Ε.Α.