Ρέθυμνο: Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας

Εκδήλωση παρουσίασης κοινόχρηστων ποδηλάτων και ηλεκτροκίνητων πατινιών οργανώνει ο Δήμος Ρεθύμνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Ηεκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στην πλατεία του Λυκείου των Ελληνίδων στην προκυμαία.