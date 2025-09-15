Ρέθυμνο: Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας

Εκδήλωση παρουσίασης κοινόχρηστων ποδηλάτων και ηλεκτροκίνητων πατινιών οργανώνει ο Δήμος Ρεθύμνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.
Ηεκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στην πλατεία του Λυκείου των Ελληνίδων στην προκυμαία.
Ημερομηνία:
