ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εκδήλωση παρουσίασης κοινόχρηστων ποδηλάτων και ηλεκτροκίνητων πατινιών οργανώνει ο Δήμος Ρεθύμνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.
Ηεκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στην πλατεία του Λυκείου των Ελληνίδων στην προκυμαία.

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου η...

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στις 13:00 συνεδριάζει στη Λότζια...

Mανώλης Χνάρης:«Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής...

Στο πλαίσιο της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής...

