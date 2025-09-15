Ηράκλειο:Πρόταση προς την ΚΕΔΕ για τροποποίηση πλαισίου που αφορά στις παραλίες από τον Δήμαρχο Χερσονήσου

Την υιοθέτηση πρότασης για την τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που αφορά στην παραχώρηση και διαχείριση των παραλιών από τους Δήμους, εισηγείται ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σοβαρές παθογένειες και προβλήματα.

Ο κ. Δοξαστάκης, με γραπτή επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων κρούει τον «κώδωνα του κινδύνου» σε σχέση με τα ζητήματα που προκύπτουν από την «παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας» και τις απαιτήσεις του κεντρικού Κράτους προς τους Δήμους.

Όπως εξηγεί ο κ. Δοξαστάκης μεταξύ άλλων, στην επιστολή του, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και οι κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες, ήδη ζητούν από τις δημοτικές επιχειρήσεις να καταβάλλον στο δημόσιο αντάλλαγμα για τη χρήση των παραλιών του 2024, ίσο με το σαράντα τοις εκατό (40%) επί την ακαθάριστων εσόδων του. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου εξηγεί πως κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο, αφού οι δήμοι – εκτός όλων των υπολοίπων επιβαρύνσεων τους – επιβαρύνονται επιπλέον με κόστος μισθοδοσίας, ανανέωση εξοπλισμού, ναυαγοσωστική κάλυψη και δαπάνες καθαριότητας.

Για την αντιμετώπιση των υπαρκτών και αντικειμενικών προβλημάτων, αλλά και για τη διαχείριση των διαρκώς αυξανόμενων δυσκολιών, ο κ. Δοξαστάκης εισηγείται προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας να υπερψηφίσει μέσω του Διοικητικού της Συμβουλίου, την πρόταση για έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών με μόνο άρθρο:

«Στην παρ. 2β του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 38609 ΕΞ 2023/10.03/2023 (Β1432) κοινής υπουργικής απόφασης, μετά από το τρίτο εδάφιο καταργούνται το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο (προστέθηκε με την παρ. β του άρθρου μόνο της ΚΥΑ 58782 ΕΞ 2023, ΦΕΚ Β’ 2531/10.04.2023) εδάφια και προστίθεται στη θέση τους νέο τέταρτο εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση κατά την οποία, είτε οι ίδιοι οι Δήμοι είτε οι υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρείες τους του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 (Α 114), στις οποίες έχουν μεταβιβάσει το εν λόγω δικαίωμα παραχώρησης, χρησιμοποιούν τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους, το αντάλλαγμα υπέρ του δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση των δραστηριοτήτων του σκοπού της παραχώρησης, όπως αυτά προκύπτουν από τους ισολογισμούς, οι οποίοι κοινοποιούνται στις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες εντός μηνός από την έγκριση τους και απαγορεύεται η καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος προς τους Δήμους».

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπό συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και ασάφειας» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Η διαχείριση των παραλιών πρέπει να γίνεται με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και με ρεαλιστικούς όρους. Ζητάμε ένα δίκαιο και εφαρμόσιμο πλαίσιο, που θα επιτρέπει στους Δήμους να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους χωρίς να υπονομεύεται η βιωσιμότητά τους».