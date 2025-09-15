Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης :”Συμπαράσταση στον αγώνα της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος ,για την προστασία των δικαιωμάτων των δανειοληπτών “

Επανειλημμένα η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,έχει καταγγείλει Δημόσια ,προς τις αρμόδιες αρχές (Τράπεζα Ελλάδος, αρμόδια Υπουργεία)την καταχρηδτικοτητα δράσεων της όλης αλυσίδας διαχείρισης δανείων από ,( funds serveres ) ιδιαίτερα τις μεσολαβητικες εταιρείες, εις βάρος των δανειοληπτών , γι’αυτό συμπαραστεκομαστε στον αγώνα της Ολομέλειας.

Επί της ουσίας των καταγγελιών είναι οτι

οι καταχρηστικές αυτές συμπεριφορές και πρακτικές αφορούν ιδίως στη διενέργεια πράξεων εκτέλεσης δηλαδή πλειστηριασμό περιουσιακών στοιχείων και πρώτης κατοικίας κατά οφειλετών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3896/2010, (που εδώ ρητά προστατεύεται η πρώτη κατοικία,,)σε ρυθμισμένα ή ακόμη κι εξοφλημένα δάνεια,στη μη απάντηση ή στη μη έγκαιρη απάντηση σε αιτήματα, στην περιορισμένη χρονική ισχύ των πληρεξουσίων των δικηγόρων των οφειλετών, αλλά και στην απαξιωτική αντιμετώπιση δικηγόρων και οφειλετών.

Μπορεί στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, να απαντούν αλλά πολύ αργοπορημένη και αφού τους γίνει επαναληπτική υπενθύμιση.

Δεν γίνεται ,να γίνονται δεκτές από μας ,που εκπροσωπούμε χιλιάδες δανειολήπτες, ως Εθνική Συλλογικότητα, οι δράσεις αυτές , εναντίον των δανειοληπτών, που έχουν διάθεση να ρυθμίσουν η έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, μας βρίσκουν τελείως αντίθετους γι’αυτό συμπαραστεκομαστε στην διαμαρτυρία της Ολομέλειας του Σώματος των δικηγορικών συλλόγων για το θέμα των δανειοληπτών.

Πιστεύουμε ,ότι η Η Τράπεζα της Ελλάδας, ως εποπτεύουσα Αρχή αυτών των εταιρειών, πρέπει άμεσα να επέμβει, η δε Κυβέρνηση να φέρει νομοθεσία που να αποτρέπει την σχεδιαζόμενη ,”,καταλήστευση” των δανειοληπτών.

Τέλος ευχόμαστε, να βρεθεί άμεση λύση ,εις όφελος μιας μεγάλης μερίδας πολιτών που βιώνουν όχι μόνο την υπερχρέωση, αλλά και τις νόμιμες πρακτικές .

Για ενημέρωση, στήριξη των θεμάτων των δανειοληπτών η Eνωση στέκεται δίπλα σε κάθε περίπτωση δεχόμενη τηλέφωνο Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή ώρες 9 έως 12

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2

Email: epkxan@gmail.com

Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306