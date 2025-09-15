Δήμος Ηρακλείου:Η ιστορική μνήμη στο επίκεντρο της επίσκεψης μαθητών του 5ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου Λάρισας στη Λότζια

Μαζί τους εκπρόσωποι του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου και του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα

Μαθητές και εκπαιδευτικούς του 5ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου Λάρισας, εκπροσώπους του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου καθώς και τον συγγραματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα Αριστομένη Συγγελάκη, υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσο Τσατσάκη στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Λότζια το μεσημέρι της Δευτέρας 15/9.

Η αντιπροσωπεία μαθητών, επισκέπτεται το νησί για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την 82η επέτειο του Ολοκαυτώματος της Βιάννου, στο πλαίσιο του Διασχολικού Προγράμματος του 5ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου Λάρισας με θέμα: «Δημοκρατία και Εκπαίδευση». Μάλιστα το περασμένο Σάββατο, όπως ανέφερε ο Αριστομένης Συγγελάκης, παρουσίασαν στο πανδημοτικό Ηρώο της Βιάννου, ένα εξαιρετικό μουσικοθεατρικό δρώμενο με τίτλο «Βλέπε, άκου, μίλα» για την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης των μαρτυρικών χωριών της Θεσσαλίας και της Κρήτης.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αφού εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη, μίλησε στα παιδιά για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Μάχη της Κρήτης, την Εθνική Αντίσταση καθώς και για την σημασία της ανάδειξης της ιστορικής μνήμης και τη διαχείριση του συλλογικού τραύματος:

«Έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριζόμαστε τη μνήμη, να τη μεταφέρουμε και να την κάνουμε δική μας και καταλαβαίνω ότι εσείς το έχετε κάνει με ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό και εκφραστικό τρόπο. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα παγκόσμιας και ευρωπαϊκής συνείδησης. Θέλουμε να κλείσουν οι πληγές; Και πώς θέλουμε να κλείσουν;

Δεν είναι πολύ απλό το ζήτημα αυτό. Οι ανοικτές πληγές πρέπει να κλείνουν; Ναι θα έλεγε κανείς. Αλλά το να μένουν οι πληγές ανοικτές μπορεί επίσης να έχει ένα νόημα, αν μπορούμε να διαχειριστούμε το αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο συνέβη και με την εισβολή και με την κατοχή ήταν η παλλαϊκή άμυνα.

Είναι δικαίωμα του καθενός να υπερασπίσει το έδαφος του; Αυτό μας οδηγεί και στις πράξεις της Αντίστασης. Έχουμε δικαίωμα να αντιστεκόμαστε ακόμα και αν δεν ανήκουμε σε ένα τακτικό στρατό; Έχουμε δικαίωμα. Διότι απορρέει από βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υπέρτερα ακόμα και από επιμέρους δικαιικές πράξεις. Είχαν δικαίωμα οι παππούδες και οι πατέρες μας. Και ο φόρος αίματος ήταν βαρύτατος».

Ερχόμενος στο σήμερα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός συμπλήρωσε: «Προφανώς δεν μπορείς να ψέξεις τον απόγονο για τις πράξεις και τα εγκλήματα του πατέρα ή του παππού του. Όμως επειδή τίθενται ζητήματα εθνικής μνήμης μπορείς να έχεις την απαίτηση να υπάρχει αυτή η διαρκής αναγνώριση και αυτό να έχει ένα έμπρακτο αποτέλεσμα. θεωρώ ότι αυτό είναι απολύτως θεμιτό.

Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι και οι λαοί ξεχνούν γρήγορα και αλλάζει η μνήμη και ιδιαίτερα οι μελανές πτυχές της ιστορίας αποφεύγονται από το βλέμμα των ανθρώπων, και αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Έχουμε μια υποχρέωση απέναντι στην ιστορική μνήμη και αυτή είναι και τελικά υποχρέωση απέναντι στην ανθρωπότητα.

Οι εισβολές, οι εξοντώσεις, οι εκτοπισμοί και οι γενοκτονίες μας έρχονται από μακριά, κάνουν κάποιες κορυφώσεις όπως την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά είναι και σύγχρονα φαινόμενα και αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Πώς στεκόμαστε απέναντι στους πολέμους που γίνονται τώρα; Η δική μας η παρακαταθήκη πρέπει να μας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε. Έχουμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη είναι εξωφρενικό.

Έχουμε πόλεμο επίσης στην Ουκρανία. Και εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στο ένα και όχι στο άλλο. Και αυτό που κάνετε έχει πολύ μεγάλη αξία. Εσείς είστε εκείνοι που θα δίνουν το στίγμα τα επόμενα χρόνια, εσείς θα κατευθύνετε τα πράγματα και αυτό δεν θα αργήσει να συμβεί».

Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε, ο Αντιδήμαρχος Τάσος Τσατσάκης είπε απευθυνόμενος στα παιδιά ότι «Η Ιστορία, η Μνήμη, ο Πόλεμος και η Ειρήνη είναι προκλητικές περιοχές συζήτησης.

Η ιστορική μνήμη διατηρεί τη συνέχεια της μέσα από την υλική και άυλη κληρονομιά. Η υλική κληρονομιά είναι τα μνημεία και η άυλη είναι όλο αυτό που εσείς αναπτύσσετε στο πρόγραμμα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση». Η δημοκρατία και η εκπαίδευση είναι ζητούμενα μιας ολόκληρης ζωής γιατί δημιουργούν τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες για να διαμορφώσουμε ενεργούς πολίτες και όχι κατοίκους».

Για την ιστορία της πόλης μίλησε στους επισκέπτες η αρχαιολόγος του Τμήματος Προστασίας και Ανάδειξης της Παλιάς Πόλης του Δήμου Ηρακλείου Κάλλια Νικολιδάκη.

Στο τέλος της συνάντησης, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων και ο Αριστομένης Συγγελάκης πρόσφεραν αναμνηστικά δώρα στον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό ευχαριστώντας τη Δημοτική Αρχή για τη φιλοξενία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι απόψε το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» θα πραγματοποιηθεί συναυλία με ελεύθερη είσοδο με τίτλο «Η Βιάννος δεν ξεχνά!» με τον Λάκη Χαλκιά, τον Γιώργη Ξυλούρη (Ψαρογιώργη) και το Μάνο Παπαδάκη. Η εκδήλωση τελεί υπό τη διοργάνωση έχει η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου και ο Δήμος Βιάννου, τη συνδιοργανώση ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης και την φροντίδα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών Γερμανίας στην Ελλάδα.