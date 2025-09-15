12 χρόνια μετά «ο Παύλος Φύσσας ζει» στον αγώνα ενάντια στο σύστημα που γεννά το φασισμό! ΟΛΟΙ/ΕΣ στο Συλλαλητήριο την Πέμπτη 18/9 στις 19:00 στην Πλ. Δημοτικής Αγοράς

Απόφαση Φοιτητικού Συλλόγου Εστιών και Μηχοπ ΠΚ

Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί εγκληματία Ν. Μιχαλολιάκου – 12 χρόνια μετά «ο Παύλος Φύσσας ζει» στον αγώνα ενάντια στο σύστημα που γεννά το φασισμό!

ΟΛΟΙ/ΕΣ στο Συλλαλητήριο την Πέμπτη 18/9 στις 19:00 στην Πλ. Δημοτικής Αγοράς

Η αποφυλάκιση του ναζί εγκληματία και αρχηγού της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για το λαό και τη νεολαία που με μαζικό αγώνα έστειλαν τους εγκληματίες στη φυλακή.

Είναι εξοργιστικό, τις ημέρες που συμπληρώνονται 12 χρόνια από την δολοφονική επίθεση των φασιστικών ταγμάτων εφόδου της στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, και λίγες ήμερες πριν την 12η επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα να παίρνεται μια τέτοια απόφαση.

Δεν υπάρχει δικαιολογία! Τα περί «λόγων υγείας» είναι προσχηματικά αφού δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Τον περασμένο Ιούλη αποφυλακίστηκαν δύο βασικά στελέχη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης, ο Παναγιώταρος και ο Παππάς και επίσης κάποιοι ετοιμάζουν και την αποφυλάκιση Κασιδιάρη. Ενώ θυμίζουμε ότι υπήρξε και προηγούμενη απόπειρα αποφυλάκισης του Μιχαλολιάκου που πάρθηκε πίσω από την κατακραυγή.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες της χώρας απαιτούμε: Να αναιρεθεί τώρα η απαράδεκτη αυτή απόφαση να γυρίσει ο ναζί εγκληματίας στη φυλακή.

Δώδεκα χρόνια μετά «ο Παύλος Φύσσας ζει» στον αγώνα ενάντια στο σύστημα που γεννά το φασισμό!

Γιατί η πολιτική που οπλίζει τους φασιστές είναι η κυρίαρχη πολιτική που μας ζητά να θυσιάσουμε τη ζωή μας για τα κέρδη των λίγων. Η πολιτική που δίνει εκατομμύρια για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, που επιτίθεται στα μορφωτικά και εργασιακά μας δικαιώματα, που στηρίζει τα σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, που προμοτάρει ακροδεξιά και φασιστικά μορφώματα με την επίσημη πολιτική της ΕΕ και που ρίχνει το ρατσιστικό και φασιστικό δηλητήριο για να μην βλέπουν οι λαοί τον πραγματικό τους εχθρό!

Στα Χανιά πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα περιστατικά φασιστικής δράσης. Τέτοια ήταν η απρόκλητη και δολοφονική επίθεση που έγινε συνδικαλιστές-φοιτητές, εκλεγμένους στα Δ.Σ. των Φοιτητικών Συλλόγων του Πολυτεχνείου Κρήτης και μέλη της ΚΝΕ. Αντίστοιχα επίθεση είχαμε στο σχολείο των Βρυσών από ομάδα φασιστοειδών απέναντι σε μετανάστες εργάτες, η προσπάθεια να κατέβει η σημαία της Παλαιστίνης στο πανηγύρι της Καντάνου.

Οι φασίστες είναι το μαντρόσκυλο αυτού του συστήματος για να φοβίσουν όποιον σηκώνει κεφάλι τώρα που μεγαλώνει η δυσαρέσκεια και η αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής.

Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων που καθυστέρησαν τη δίκη, που άλλαξαν τον ποινικό κώδικα και τους έριξαν στα μαλακά και που τώρα τους αποφυλακίζουν. Δεν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη τους που ρίχνει στα μαλακά τους φασίστες την ίδια στιγμή που ποινικοποιεί τους αγώνες μας όπως μέσα στα Πανεπιστήμια και αλλού.Απαιτούμε:

• Να γυρίσει ο ναζί – εγκληματίας Ν. Μιχαλολιάκος στη φυλακή!

• Να αναιρεθεί η απόφαση για την αποφυλάκιση των καταδικασμένων εγκληματιών χρυσαυγιτών.

• Να μην επιτραπεί η αποφυλάκιση του Κασιδιάρη.

• Να ολοκληρωθεί η δίκης στο β’ βαθμό με την επιβολή των αντίστοιχων ποινών για τα αποτρόπαια εγκλήματα του.