Κοινοβουλευτική ερώτηση για τον Δήμο Ηρακλείου με παραπλανητικά οικονομικά στοιχεία

Με αφορμή δημοσιεύματα για κοινοβουλευτική ερώτηση για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Ηρακλείου, του εκλεγμένου με το κόμμα Σπαρτιάτες, νυν ανεξάρτητου Βουλευτή Γιώργου Μανούσου, διευκρινίζουμε τα εξής:

Τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στη συγκεκριμένη ερώτηση αφορούν τον ισολογισμό 2023 του Δήμου Ηρακλείου. Όχι ισολογισμό της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Τα δεδομένα έχουν βελτιωθεί αισθητά από το 2024, οπότε και την ευθύνη έχει η Δημοτική Αρχή Καλοκαιρινού, γεγονός που θα φανεί κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου για το 2026, καθώς και με το κλείσιμο του ισολογισμού του 2024. Κατά συνέπεια, οι αναφορές του βουλευτή για «σπατάλη και κακοδιαχείριση των χρημάτων των δημοτών» εκτός από προσβλητικές, είναι και άστοχες.

Ως προς τη διαφωνία του για τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την συντήρηση και επέκταση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τον οποίο χαρακτηρίζει «αδιανόητο» όφειλε να γνωρίζει ότι αφορά τα έτη 2025, 2026 και 2027 και πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη ενέργεια.

Μια πρακτική η οποία εφαρμόζεται και στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος παράλληλα διεκδικεί διαχρονικά και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Επίσης, όφειλε να γνωρίζει ότι πρόκειται για ομόφωνη απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου, θεσμοθετημένου οργάνου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δημοτικής Επιτροπής Ηρακλείου, αναγκαία για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Πρασίνου.

Τόσο για την κάλυψη υπαρχουσών αναγκών του συνόλου του Δήμου, όσο και των νέων αναγκών που προκύπτουν έπειτα από την παραχώρηση της χερσαίας ζώνης και των Ενετικών Τειχών (εκτάσεις περίπου 400 στρεμμάτων), στον Δήμο Ηρακλείου.