Mανώλης Χνάρης:«Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με τη νίκη και το εθνικό στρατηγικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ»

Στο πλαίσιο της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ενόψει της ομιλίας του Προέδρου της παράταξης, Νίκου Ανδρουλάκη και της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε, ο Βουλευτής Ρεθύμνης και Υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μανόλης Χνάρης, συμμετείχε σε περιοδείες που πραγματοποίησαν κλιμάκια του κόμματος, με σκοπό να συνομιλήσουν με τους πολίτες και να καταγράψουν τους προβληματισμούς και τις ανάγκες τους. Παράλληλα, οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος της πανελλαδικής δράσης #pasok_pantou.

Το πρώτο κλιμάκιο στο οποίο μετείχε ο Βουλευτής Ρεθύμνης, αποτελούμενο από τον Βουλευτή Επικρατείας της παράταξης, Παναγιώτη Δουδωνή, τη Βουλευτή Ηρακλείου Ελένη Βατσινά, καθώς και το μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ Θανάση Γλαβίνα, επισκέφθηκε τον νομό Δράμας. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους, είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν φορείς, αιρετούς και επαγγελματίες και ενημερώθηκαν διεξοδικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, τα οποία, όπως τόνισαν, η κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών, κτηνοτρόφων και επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη αγανάκτησή τους για τη δεινή κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο. Όπως υπογράμμισαν, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν απειλούν άμεσα τόσο τη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας όσο και τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους.

Την επόμενη μέρα, ο Μ. Χνάρης, ως επικεφαλής κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ, αποτελούμενο από τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, τον Μιχάλη Καρχιμάκη και τον Νικόλα Σδούγγο, πραγματοποίησε περιοδεία στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα Κύμινα και στη συνέχεια τη Χαλάστρα, όπου συναντήθηκε με μυδοκαλλιεργητές των περιοχών, προκειμένου να ενημερωθεί για τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Έπειτα, συνάντησαν τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, ενώ παρόντες ήταν και αγρότες της περιοχής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα οξυμένα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, καθώς αναδείχθηκαν και αιτήματα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Όπως επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες, τα ανεπαρκή και αποσπασματικά μέτρα της κυβέρνησης έχουν οδηγήσει τους πολίτες σε απόγνωση και οικονομικό αδιέξοδο.

Το διήμερο που ακολούθησε στη συνέχεια, ο Μ. Χνάρης μαζί με Βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ συνόδευσαν τον Πρόεδρο της παράταξης, Νίκο Ανδρουλάκη, κατά την επίσκεψη του στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Προέδρου παρουσία πλήθους κόσμου, με την οποία παρουσίασε το πρόγραμμα και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ειδικότερα, ο Ν. Ανδρουλάκης έθεσε τις πέντε μεγάλες εθνικές προτεραιότητες που θα υπηρετήσει η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα: i) Τη Δημογραφική Αναγέννηση, ii) Τη δημιουργία ανθεκτικής και ανταγωνιστικής οικονομίας με ανάκαμψη της παραγωγικότητας, iii) Την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, iv) Τη μείωση των ανισοτήτων και την πρόσβαση όλων των πολιτών στο κοινωνικό κράτος και v) Τη διαμόρφωση ενός αξιοπρεπούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους.

Ακολούθως, επί τη βάσει αυτών των προτεραιοτήτων, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρέθεσε συγκεκριμένες και πλήρως κοστολογημένες προτάσεις για την μεταρρύθμιση του Κράτους, την καταπολέμηση της ακρίβειας, την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα με επίκεντρο τη μείωση του κόστους παραγωγής, την περιφερειακή ανάπτυξη, την προστασία της ελληνικής περιουσίας, το ιδιωτικό χρέος, το φορολογικό σύστημα κ.ά.

Μετά το πέρας της παρουσίασης του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο Βουλευτής Ρεθύμνης Μ. Χνάρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να φέρει την αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος.

Με ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα, με εθνικές προτεραιότητες που απαντούν στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, δίνουμε ξανά ελπίδα και προοπτική στους πολίτες. Η καθημερινότητα των αγροτών, των επαγγελματιών, των νέων και όλων όσων δοκιμάζονται, απαιτεί λύσεις που θα στηρίζουν το εισόδημα, θα μειώνουν τις ανισότητες και θα διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και εργασίας. Είμαστε έτοιμοι, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη και να οικοδομήσουμε τη νέα πορεία της χώρας».