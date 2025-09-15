Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στις 13:00 συνεδριάζει στη Λότζια η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των τμημάτων: Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Συντήρησης Δημοτικών & Σχολικών Κτιρίων της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού- ΚΕΣΑΝ της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς, Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών, του Γραφείου Αντιδημάρχου Διοίκησης, Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας.

2.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2025, με την δημιουργία νέου ΚΑ. 61-7331.201 για την υλοποίηση του έργου: «Επείγουσες εργασίες Αποκατάστασης στο Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου».

3.Παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους του Δήμου να παρασταθούν στον Άρειο Πάγο για την αναίρεση της ανωτέρω απόφασης 30/2022 του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.

4.Λήψη απόφασης για την άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της με αριθ.Α443/2025 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

5. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθ. 22/2025 αποφάσεως του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.

6. Λήψη απόφασης για την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 297/2025 απόφασης του Γ’ Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

7. Έγκριση της ήδη ασκηθείσας λόγω κατεπείγοντως από 05.09.2025 και με Γ.Α ΑΣΦ.-583/2025 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής (κατ’ άρθρο 733,734 Κ.Πολ.Δ., με αίτημα προσωρινής διαταγής) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), κατόπιν παραίτησης από την ήδη κατατεθείσα από 15.07.2025 και με Γ.Α ΑΣΦ-464/2025 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

8.Εξέταση Αιτήματος Ετερόρρυθμης Εταιρείας για Δικαστικό Συμβιβασμό του άρθρου 126Β ΚΔΔ (ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση ενώπιον του Μον. Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου κατ’ άρθρο 56 του Ν.5171/2025), κατόπιν άσκησης αγωγής.

9.Αίτημα για Δικαστικό Συμβιβασμό του άρθρου 126Β ΚΔΔ (ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση ενώπιον του Μον. Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου κατ’ άρθρο 56 του Ν.5171/2025), κατόπιν άσκησης αγωγής.

10. Εισήγηση αναστολής της συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας του με Α.Π:91986/14-08-2025 Διαγωνισμού με τίτλο:« Υπηρεσίες απομάκρυνσης ογκωδών και πράσινων αποβλήτων και συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ηρακλείου και συλλογής σύμμεικτων αποβλήτων και Οδοκαθαρισμού της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου» ως συμμόρφωση με την Απόφαση Α740/2025 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

11. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενα τμήματα καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Λουδοβίκου Παστέρ στην περιοχή Πατελών στο Ο.Τ. 97 που προσκυρώνεται σε ιδιοκτησία.

12. Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 4412/2016, όπως ίσχυε κατά τη δημοπράτηση του έργου.

13. Έγκριση Διαδικασίας Σύναψης 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» για την ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2- ΣΗΜΑΝΣΗ– ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΟΜΑΔΑ Ε/ΝΕΤ ΟΔΟ 0.3) .

14. Εισήγηση για την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, με Άξονα Προτεραιότητας: 3.8 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης αιθουσών διδασκαλίας σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου (MIS 5227079)», στο πλαίσιο της υπ’αρ.πρωτ.:272746/11-08-2025 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: Π78-444 – Α/Α ΟΠΣ: 8888 – Έκδοση: 1/0) της Περιφέρειας Κρήτης.

15. Νέα τροποποίηση της με αριθμό 157/18-02-2025 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής περί εξειδίκευσης συνολικού ποσού 220.000,00€ του Κ.Α. 15-6473.034 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου, με τίτλο «Λειτουργία ΚΔΑΠΑμεΑ Δήμου Ηρακλείου με ίδιους πόρους» του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2025, μόνο ως προς την εσωτερική μεταφορά ποσού μεταξύ δυο εγγεγραμμένων κατηγοριών δαπανών.

16. Ανάκληση Απόφασης παραχώρησης Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ 584/24-06-2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

17. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

18. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

19. Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

20. Εξειδίκευση ποσού ύψους 2.020,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15-6699.001 με τίτλο: «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Δήμου Ηρακλείου» του οικονομικού έτους 2025.