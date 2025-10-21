25χρονη κατάπιε κουτάλι – Έφτασε από τη Σαντορίνη στο ΠαΓΝΗ με το πλοίο της γραμμής

Η 25χρονη είναι καλά στην υγεία της και η μεταφορά της στο ΠαΓΝΗ κρίθηκε επιβεβλημένη.
Με πόνους στην κοιλιακή χώρα έφτασε με το πλοίο της γραμμής από τη Σαντορίνη στο Ηράκλειο μια 25χρονη κοπέλα που καταλάθος κατάπιε… κουταλάκι του γλυκού.
Η κοπέλα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Σαντορίνης ωστόσο οι γιατροί δεν μπορούσαν να της κάνουν ακτινογραφία και έκριναν τη μεταφορά της σε νοσοκομείο της Κρήτης επιβεβλημένη.
Παρά τους πόνους της η 25χρονη είναι καλά στην υγεία της. Έχει τις αισθήσεις της περπατάει και μιλάει.
Συνοδεία συγγενικών της προσώπων πήρε το πλοίο της γραμμής και έφτασε το απόγευμα της Τρίτης στο λιμάνι του Ηρακλειου και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου θα υποβληθεί σε μία σειρά από εξετάσεις προκειμένου οι γιατροί να έχουν πλήρη εικόνα για την κατάσταση της υγείας της.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ