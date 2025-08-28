38ο Συνέδριο Μυλοποταμιτών: «Ο Μυλοπόταμος σχεδιάζει το αύριο με παιδεία, πολιτισμό και ανάπτυξη»

Με μεγάλη επιτυχία και αξιοσημείωτη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 38ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών, το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025, στο Μελιδόνι Μυλοποτάμου. Το Συνέδριο, που έχει πλέον καθιερωθεί ως κορυφαίος θεσμός διαλόγου, ανέδειξε την παιδεία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία ως τρεις άξονες-κλειδιά για το μέλλον του τόπου.

Στον κεντρικό του λόγο, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, κ. Γεώργιος Κλάδος, έδωσε το στίγμα της Δημοτικής Αρχής, μιλώντας με ειλικρίνεια και σαφήνεια για τις προτεραιότητες και το όραμα του Δήμου:

«Ως Δημοτική Αρχή, δεν καλλιεργούμε αυταπάτες. Δεν υποσχόμαστε θαύματα. Δεσμευόμαστε όμως καθημερινά για μια πορεία με συνέπεια, επιμονή και καθαρό σχέδιο. Εργαζόμαστε μεθοδικά και ενωμένα, αναζητώντας πόρους και ευκαιρίες ανάπτυξης που θα αναβαθμίσουν τις υποδομές του τόπου, θα δώσουν λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, θα ενισχύσουν την τοπική επιχειρηματικότητα και θα αναδείξουν την ουσία της παιδείας, ώστε οι νέοι μας να διαμορφώσουν αξίες και υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία».

Ο Δήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στη συμμετοχή του Δήμου στο θεματικό φεστιβάλ της Πανελλήνιας Ένωσης Μυλοποταμιτών, τον προσεχή Οκτώβριο στο Σύνταγμα, χαρακτηρίζοντάς την «μια σπουδαία ευκαιρία εξωστρέφειας», τονίζοντας ότι «στόχος είναι να παρουσιάσουμε τον τόπο μας όπως είναι: αυθεντικό, φιλόξενο, με μνήμη, γεύση, ιστορία και φωνή».

Αναφερόμενος στην ανάδειξη της Κρήτης ως «Γαστρονομικός Προορισμός 2026», ο κ. Κλάδος επεσήμανε ότι «πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση αλλά και μια ευθύνη· μια ευκαιρία να προβάλουμε οργανωμένα τη γαστρονομική μας ταυτότητα, να στηρίξουμε τους μικρούς παραγωγούς και να μετατρέψουμε τη φιλοξενία και το τραπέζι μας σε εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των επισκεπτών».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Δήμαρχος υπογράμμισε:

«Χρειάζονται πράξεις, χρειάζεται δουλειά από όλους μας για να πάμε παρακάτω. Δεν αρκεί να εντοπίζουμε τα προβλήματα· πρέπει να πάψουμε να λειτουργούμε μεμονωμένα. Χρειαζόμαστε έναν ενιαίο, τολμηρό και σταθερό αναπτυξιακό βηματισμό, που θα εμπνέεται από κοινό όραμα: έναν τόπο ζωντανό, αυτάρκη, περήφανο, που χαράζει μόνος του την πορεία του».

Οι παρεμβάσεις των εισηγητών και των επισήμων, δεν περιορίστηκαν σε τυπικούς χαιρετισμούς, αλλά ήταν ουσιαστικές, στοχευμένες και καλοδουλεμένες, φωτίζοντας κρίσιμες πτυχές για την αναπτυξιακή πορεία του Μυλοποτάμου. Με ρεαλιστικές προτάσεις και τεκμηριωμένα επιχειρήματα, οι ομιλητές ανέδειξαν τόσο τις προοπτικές όσο και τις ευθύνες που αναλογούν σε όλους, καταθέτοντας πολύτιμες σκέψεις για το μέλλον του τόπου.

Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν με την Πρώτη Θεματική Ενότητα, η οποία επικεντρώθηκε στον Μυλοπόταμο ως πολιτιστικό, γαστρονομικό και ταξιδιωτικό προορισμό. Στο βήμα ανέβηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας κ. Σταύρος Τζεδάκης, ο Αντιδήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Ζαχαρίας Λαδιανός, ο πρ. Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Μαρής, ο Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού κ. Μανώλης Κουγιουμουτζής, η κα Όλγα Καλλέργη (ΠΛΟΗΓΟΣ), ο κ. Στέλιος Φασούλης (beanstudio) και ο κ. Δημήτρης Παραγιουδάκης («Spitiko Meraki»), οι οποίοι μέσα από τις εισηγήσεις τους ανέδειξαν τη δυναμική του τόπου και τις προοπτικές εξωστρέφειας.

Η Δεύτερη Θεματική Ενότητα είχε ως αντικείμενο «Ο ρόλος της παιδείας και του πολιτισμού στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη» και φιλοξένησε την ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Χρήστου Λιονή, ο οποίος παρουσίασε τεκμηριωμένες προτάσεις για τη δημόσια υγεία, την κοινωνική συνοχή και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ιδιαίτερη απήχηση βρήκε το βιωματικό σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού, που συντόνισε η κα Αγγελική Μπουρμπούλη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΕΚΔΔΑ και Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, προσφέροντας στους νέους πρακτικά εργαλεία και εφόδια για τη νέα τους ζωή και για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Στο ίδιο πνεύμα, ουσιαστικές παρεμβάσεις κατέθεσαν οι κ. Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, κ. Μανουσός Μαραγκάκης, κ. Λάμπρος Καρβούνης και κα Γεωργία Παπαδοπούλου, οι οποίοι με τις τοποθετήσεις τους φώτισαν κρίσιμες πτυχές της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, δίνοντας επιπλέον βάθος και αξία στις συζητήσεις του Συνεδρίου.

Στο Συνέδριο παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ κ. Εμμανουήλ Χνάρης, η Αντιπεριφερειάρχης ν. Ρεθύμνου κα Μαίρη Λιονή, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας κ. Μιχάλης Βάμβουκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κ. Σταύρος Τζεδάκης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας κ. Μιχάλης Σαρρής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου κ. Κιαγιάς Γεώργιος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων κ. Μιχάλης Δραμουντάνης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Ρεθύμνου κ. Νεκτάριος Παπαδογιάννης, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι Μυλοποτάμου κ. Ιωσήφ Βουκάλης, κ. Αστρινός Νύκταρης, κ. Ζερβός Μιχαήλ, και κ. Ζαχαρίας Λαδιανός, ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Μελιδονίου κ. Σωπασουδάκης Φώτιος, ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ κ. Μηνάς Ρουμπάκης, οι ειδικοί σύμβουλοι Δήμου Μυλοποτάμου κ. Νικηφόρος Παύλος και κα. Κουτάντου Ειρήνη και η ταμίας του πολιτιστικού συλλόγου Μελιδονίου κα. Παπαδάκη Ελένη. Η παρουσία όλων επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης και των θεσμών για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Χαιρετισμό απέστειλε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, εκφράζοντας την υποστήριξή του στη διοργάνωση και υπογραμμίζοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών που ενώνουν δυνάμεις για το κοινό καλό.

Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε η απονομή τιμητικής πλακέτας στη μνήμη του Μιχάλη Χρηστάκη, πολιτικού και διοικητικού επιστήμονα και πολύτιμου συνεργάτη της Ένωσης, από τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών κ. Εμμανουήλ Κυρίμη. Το βραβείο παρέλαβαν η σύζυγος και η μητέρα του εκλιπόντος, συγκινώντας το ακροατήριο.

Το Συνέδριο τίμησε με ιδιαίτερη έμφαση τους μαθητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και την αφοσίωσή τους. Ο επιχειρηματίας κ. Γεώργιος Σιγανός προχώρησε σε απονομή υποτροφιών στους αριστούχους, επιβραβεύοντας έμπρακτα το μόχθο τους. Παράλληλα, ξεχώρισε η βράβευση των καθαρότερων χωριών του Μυλοποτάμου, με την Ελεύθερνα να κατακτά την πρώτη θέση, το Ρουμελή τη δεύτερη και τα Απλαδιανά την τρίτη, σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας για την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δήμος Μυλοποτάμου, όπως κάθε χρόνο, προχώρησε στη δωρεά ενός φορητού υπολογιστή ( λάπτοπ ) σε έναν από τους νέους φοιτητές της περιοχής, κατόπιν κλήρωσης, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ακαδημαϊκή τους πορεία.

Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με δεξίωση που προσφέρθηκε από τον Δήμο Μυλοποτάμου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελιδονίου, σε ένα κλίμα φιλοξενίας και σύμπνοιας. Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά το συγκρότημα του Μιχάλη Χαιρέτη, ενώ την παράσταση έκλεψε το χορευτικό συγκρότημα του Λαογραφικού Ομίλου Αλατσαράς & Μανώλης Χνάρης, χαρίζοντας σε όλους τους παρευρισκόμενους στιγμές παράδοσης και αυθεντικότητας.

Το 38ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών κατέδειξε ότι η πρόοδος δεν είναι υπόθεση εύκολων λόγων αλλά αποτέλεσμα συνέπειας, συλλογικής δουλειάς και κοινού οράματος. Με άξονες την παιδεία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία, ο Μυλοπόταμος χαράζει σταθερά το βηματισμό του προς την ανάπτυξη, διεκδικώντας τη θέση που του αξίζει στο μέλλον της Κρήτης και της χώρας.